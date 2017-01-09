لوحات تحذيرية للمحلات المخالفة للنظام بصبيا

ضمن الجهود التي تبذلها بلدية صبيا في سبيل نشر الوعي والتأكيد على الدور المجتمعي، وبناءاً على توجه الأمانة الرامي الى منع بيع السجائر لمن هم دون سن “18”، انتهت بلدية صبيا و بتوجيهات رئيسها المهندس مشهور قاسم الشماخي، من تركيب اللوحات التحذيرية والتوعوية ضد المحلات التجارية التي تبيع التبغ “السجائر” لصغار السن.

أكد خلالها المهندس مشهور الشماخي أن البلدية انتهت من وضع اللوحات في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة وفق الجدول الذي وضعته، بهدف تحذير المحلات المخالفة للنظام التي تعمل على بيع السجائر لمن هم دون سن “18”، وتوعية المجتمع على الدور الرقابي ضد تلك المحلات من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).

وكشف الشماخي أن البلدية حريصة على تنفيذ التوجيهات الصادرة من أمانة المنطقة وبمتابعة من أمينها محمد حمود الشايع، الرامية للمشاركة في حملة وطنية تهدف للمحافظة على سلامة وصحة أبناء المملكة عموما والمنطقة خصوصا.