وكيل وزارة التعليم يزور المجمع التعليمي الثانوي بصبيا

زار سعادة الوكيل لشؤون التعليم لقطاع البنين بالوزارة الدكتور نياف بن سعيد الجابري المجمع التعليمي الثانوي بصبيا وكان برفقته مساعد تعليم صبيا للشؤون التعليمية الاستاذ ضيف الله الحازمي وعدد من المشرفين التربويين وقد استقبلهم قائد المجمع الاستاذ عبدالغني زكري ومنسوبي المدرسة حضر وكيل الوزارة و الوفد المرافق الطابور الصباحي والبرامج المصاحبة وقد شاهد مشهد تمثيلي بعبارات شعرية توضح عناية الوزارة والادارة والمدرسة والمعلمون بأبناء المرابطين وأبناء الشهداء

والتقى عدد من الطلاب المتفوقين والموهبين والمثاليين وشاهد أيضا ذكرى تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه

ثم زار عدد من قاعات الدراسة واستمع الى بعض الطلاب البارزين في المجمع في الابتكارات والمسابقات العلمية واللغة الإنجليزية والتوعية ثم زار ايضا مدرسة النور بالمجمع واستمع الى طلابها وناقش اساتذتها في أهم الوسائل للاندماج مع الطلاب ثم استمع الى اناشيد ترحيبه خاصة من فرقة الكشافة بالمدرسة وقد ودع بمثل ما استقبل به من الحفاوة والامتنان لهذه الزيارة الغالية على قلوب منسوبي المجمع التعليمي الثانوي بصبيا