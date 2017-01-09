الحزيمي يحتفي بمحافظ صبيا

شرف سعادة محافظ صبيا أ. علي بن موسى زعله مأدبة الغداء التي اقامها الإعلامي أ. حسن بن ابراهيم الحزيمي اليوم احتفاءا بسعادته، وذلك بمنزله ببلدة الظبية.

وحضر حفل الغداء محافظ العيدابي أ. حسن الحازمي ورئيس مركز الشقيري علي الجبيلي ورئيس مركز رزان علي العواجي ومدير العلاقات والاعلام بإمارة جازان ياسين القاسم والدكتور علي عواجي استاذ التاريخ والاثار بجامعة جازان وعددا من المشايخ والأعيان والاعلاميين.

ورحب الحزيمي بسعادة محافظ صبيا الذي لبى الدعوة والحضور مثمنا جهوده في مختلف المجالات منذ تكليفه محافظ لصبيا.

من جهته عبر محافظ صبيا عن شكره وتقدير للحزيمي وللحضور بهذه المناسبة والاحتفاء الكريم من قبلهم متمنيا للجميع التوفيق والسداد.