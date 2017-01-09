وفاة طالبة بحادث دهس في صبيا

تعرضت طالبة المرحلة الابتدائية بإبتدائية ابو السلع بصبيا ليلى محمد حديدي صباح اليوم الاثنين لحادث دهس أمام مدرستها نتج عنه وفاتها

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم صبيا علي خواجي أنه في صباح اليوم الاثنين تعرضت الطالبة ليلى محمد حديدي بالصف الثالث من مدرسة أبو السلع الابتدائية لحادث دهس من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها بعد نزولها من الباص وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة حيث فارقت الحياة أثناء وصولها المستشفى وقد باشرت الحادث مدير الأمن والسلامة بتعليم صبيا ومدير خدمات الطلاب ومنسق تعليم البنات ومدير الإعلام التربوي ومديرة مكتب التعليم بصبيا والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا .

مضيفا أن مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس قدم أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة ” ليلى حديدي ” ولكافة منسوبات المدرسة سائلا الله عز وجل أن يتقبلها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.