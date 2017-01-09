المقيطيب تقدم واجب العزاء لأسرة  طفلة صبيا  المتوفى دهسا 

قامت مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد بجهاز الوزارة في الرياض الاستاذة موضي المقيطيب ترافقها المساعدة للشؤون التعليمية بصبيا ليلى شماخي وعدد من منسوبات الإدارة صباح اليوم بزيارة لابتدائية ابو السلع بمحافظة صبيا قدموا خلالها العزاء لمنسوبات المدرسة في وفاة الطالبة ليلي محمد حديدي كما توجهوا بعدها لمنزل أسرة الطالبة لتقديم واجب العزاء والمواساة سائلين الله ان يعصمهم بالصبر وأن يتقبل طفلتهم شافعة لهم .

هذا وكانت الطفلة ليلى محمد حديدي بإبتدائية ابو السلع بصبيا قد تعرضت صباح اليوم الاثنين لحادث دهس أمام مدرستها نتج عنه وفاتها