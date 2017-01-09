امير جازان يستقبل عدد من المواطنين لحل مشكلة النقل المدرسي

قام كل من الاستاذ..فرحان محمد الحكمي الفيفي ومحمد مبره الفيفي وجابر محمد الفيفي ومفرح حسين الريثي وسلمان يحيى الفيفي بمقابلة سمو أمير منطقة جازان ، للمطالبة بتوفير نقل لطلاب وطالبات محافظات : فيفاء، الريث، بيش، الدرب،الشقيق.

والمطالبة بدفع مستحقات الناقلين الذي تم تعاقد مؤسسة أعمال الشاطئ معهم العام الماضي، ولم يحصلوا على مستحقاتهم لهذه اللحظة، علما أن عددهم (160) شخصا، حضر منهم اليوم لأمارة المنطقة خمسون مواطنا.

وقد وجه سمو الأمير حفظه الله بعد الاطلاع على الشكوى والاستماع لتوضيحنا بالتوجيه لوزارة التعليم للإفادة العاجلة عن أسباب المشكلة والحلول.