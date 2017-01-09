أميرجازان:يعتمد نتائج الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع  

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الأمناء نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية العاشرة لعام 1437/1438هـ .

ذكر ذلك أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأشاد بدعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة المتواصل واهتمامه الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، وبين أن الجائزة تكرم في عامها الحالي “41” فائزا وفائزة أفرادا ومؤسسات من خلال ثمانية فروع تشمل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والشخصية الثقافية/العلمية والأداء المميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني و الابتكارات وريادة الأعمال والبحث العلمي وحماية البيئة .

وأشاد الدكتور الحسين في ختام تصريحه بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية والإسهامات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها .. مثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة ومتمنياً للفائزين والفائزات التوفيق والسداد وفيما يلي أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة :

أولاً: فرع حفظ القرآن الكريم و السنة النبوية

م المرشح المجال بنين / بنات ملاحظات 1 عبدالرحمن إبراهيم شبير القرآن الكريم بنين حفظ القرآن الكريم كاملاً وتفسير مفرداته 2 مضيعة بنت دغشر طوهري القرآن الكريم بنات حفظ القرآن الكريم كاملاً وتفسير مفرداته 3 أحمد بن عادل علي مدخلي السنة النبوية بنين حفظ كتاب عمدة الأحكام كاملاً 4 مريم بنت أحمد عطيف طوهري السنة النبوية بنات حفظ كتاب عمدة الأحكام كاملاً

ثانياً: فرع الشخصية الثقافية/ العلمية

م المرشح المجال ملاحظات 1 الأستاذ الدكتور /أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء الشخصية الثقافية 2 الأستاذ الدكتور / حسن بن عائل الذيبي استشاري طب وجراحة والشبكية والتهابات العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الشخصية العلمية

ثالثاً : فرع الأداء المميز

م المجال المرشح اسم الجهة ( الإدارة/ القطاع ) ملاحظات 1 القيادة والتميز اللواء/ناصر بن صالح الدويسي مدير شرطة منطقة جازان 2 اللواء /محيا بن عطا الله محيا العتيبي قائد حرس الحدود بمنطقة جازان 3 الأستاذ/ نايف بن ناصر لبده محافظ محافظة العارضة 4 أداء الموظف الحكومي الأستاذ /أحمد علي دهل محنشي بلدية الحرث /امانة منطقة جازان مناصفة 5 الأستاذة شقرا علي ناصر بشير كلية العلوم والآداب بصامطة /جامعة جازان مناصفة 6 أداء رجل الأمن العقيد /يحيى بن هادي شبير كليبي مدير الدفاع المدني ببيش 7 أداء الموظف التربوي الأستاذ/ مكي أحمد آل عيسي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 8 الأستاذة/ حنان محمد علي صميلي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 9 الأداء الصحي الدكتور/ إبراهيم علي أحمد النعمي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة بجازان 10 الأداء الأكاديمي الدكتور/ حسن محسن خرمي كلية الآداب والعلوم الإنسانية / جامعة جازان 11 القطاع الخاص الشركة السعودية للكهرباء منطقة جازان مناصفة 12 رجل الأعمال / مهدي ابراهيم ال حمود محافظة الدرب / منطقة جازان مناصفة 13 المجتمع المدني جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة محافظة صامطة / منطقة جازان مناصفة 14 مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان منطقة جازان مناصفة 15 التميز التقني حجبت الجائزة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 التميز الإعلامي الأستاذ/فهد بن علي كاملي جامعة جازان مناصفة 17 الأستاذ/ أحمد بن حسن حكمي جامعة جازان مناصفة

رابعاً : فرع التفوق الدراسي

1- التعليم الجامعي ( الكليات ) للعام الجامعي 1437/1438هـ :

م الاسم رباعيًا المجال المؤهل التخصص 1 الطالبة/ إيثار بنت مرعي زيد مدخلي الكليات الطبية بكالوريوس قسم العلاج الطبيعي كلية العلوم الطبية التطبيقية ـ جامعة جازان 2 الطالبة /ليلى بنت يحيى حسن عروي الكليات العلمية بكالوريوس قسم الرياضيات /كلية العلوم ـ جامعة جازان 3 الطالب /محمد بن عبدالله يحيى حمدي الكليات النظرية بكالوريوس قسم الشريعة/كلية الشريعة والقانون جامعة جازان 4 الطالب/ يوسف بن عباس أحمد علاقي الكليات التي تمنح دبلوم دبلوم برنامج الإدارة المكتبية/الكلية التقنية 5 الطالبة/كامله بنت احمد محمد حرب دبلوم برنامج إدارة الأعمال /كلية المجتمع ـ جامعة جازان

2– التعليم العام والتحفيظ والتربية الخاصة والمعاهد العلمية والصناعية للعام الدراسي 1437/1438هـ :

م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــم التخصص المدرسة/المعهد الإدارة مجال التخصصات العلمية 1 الطالب /شهاب محمود علي عطيف علوم طبيعية ثانويــــــــة المعـــــــز بجــــــــــــــازان الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 2 الطالبة/ رهف بنت جبريل حمد عثاثي الثانويـــــــــــــــــة الثانية بجازان الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مجال التخصصات النظرية 4 الطالب/ تميم بن قاسم احمد حمراني خواجي تحفيظ القرآن المعهــــــــد العلمـــــــــــــــــي المعهد العلمي بمحافظة صبيا 5 الطالبة/هدى بنت سعيد رده آل سليم أدبي ثانوية تحفيظ القرن الكريم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مجال التربية الخاصة 7 الطالب/ وائل عيسى محمد زيد تربية خاصة ثانوية القرعاوي بصاطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 8 الطالبة / ولاء حمد محمد معيني تربية خاصة معهد الأمل للبنات بجازان الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

خامساً : فرع الإبداع الأدبي والفني

م المجال المرشح اسم المجموعة 1 الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأستاذ الشاعر/ مفرح يحيى آل مجرد الشقيقي تقاسيم على مقام الحب 2 النص المسرحي الأستاذ القصصي / عبدالعزيز بحيص حسين جرب صخب في المقبرة 3 التصوير الضوئي الأستاذ /سالم إبراهيم سالم عريبي صورة ضوئية معبرة

سادساً: فرع الابتكارات وريادة الأعمال

م التعليم الاسم رباعيًا الجهة اسم المبتكر 1 العـــــــــــــــــــــــام الطالبة / أسماء عبده عثمان محيل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مجال الإبتكار (نظام الإنصراف الإلكتروني الآمن ) 2 الجامعـــــــــي الطالبة/ حنان حيدر بديدي جامعة جازان مجال الإبتكار( جهاز قياس توسيع عنق الرحم قبل فترة المخاض )

سابعاً :فرع البحث العلمي

م المرشح المجال ملاحظات 1 الدكتور /أحمد موسى حنتول الأبحاث المنشورة 2 حجبت الجائزة الأبحاث غير المنشورة

ثامناً : فرع حماية البيئة

م المجال المرشح الجهة مقدار الجائزة النشاط 1 التعليم البيئي كلية العلوم والآداب/ بصامطة جامعة جازان شهادة ودرع استحقاق التوعية ببعض الطرق الصديقة للبيئة في الاستفادة من المخلفات كسماد عضوي