 انطلاق اختبارات كلية العلوم والآداب بالداير | فيفاء أون لاين
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

انطلاق اختبارات كلية العلوم والآداب بالداير

انطلاق اختبارات كلية العلوم والآداب بالداير
الداير - نوال الفيفي

 

في يوم حصاد الثمار انطلقت أمس الأحد أول أيام الاختبارات النظرية بكلية العلوم والآداب بالداير التابعة لجامعة جازان بمتابعة وإشراف مستمر من عميدة الكلية الدكتورة مها مفلح الشهراني .

حيث بدأت الاختبارات بموعدها المحدد في تمام الساعة الثامنة صباحا وتوالت فترات الاختبارات بين الفترات الأولى والثانية والثالثة .

وسط تنظيم مميز من الكلية في تشكيل اللجان ما بين لجان الاستقبال والتفويض والكنترول والإشراف لتسير الاختبارات باليسر والسهولة للطالبات وخلق جو من الراحة والهدوء للطالبات .

كما تم توزيع لافتات وتعليمات الاختبارات والضوابط والإرشادات بالإضافة إلى الماء والعصير وبعض الكيك والحلويات .

وتابعت عميدة كلية العلوم والآداب بالداير الدكتورة مها مفلح الشهراني سير الاختبارات وعمل اللجان والتواجد المبكر لحث جميع اللجان بتوفير سبل الراحة والهدوء للطالبات وأيضا حث الطالبات على الالتزام بقواعد الاختبارات ومعرفة الضوابط متمنية لجميع  الطالبات  التوفيق والنجاح .

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