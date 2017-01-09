ملتقى التوجيه والإرشاد يختتم أعماله اليوم بتعليم صبيا

بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ، ومدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم موضي المقيطيب اختتم ملتقى التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا أعماله اليوم على مسرح إدارة تعليم صبيا ، حيث قدمت عدد من أوراق العمل ، وبدأت أوراق اليوم الثاني بورقة الأستاذ عبدالله بن محمد العتيبي مشرف عام الإرشاد النفسي بالوزارة بعنوان ” مهارات إرشادية للحد من أثار الأزمات على مستوى الأسرة والمدرسة ، ثم قدم الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي المساعد للشؤون التعليمية بتعليم صبيا ورقة عمل بعنوان ” تجربة الحماية العلمية بتعليم صبيا ” ، ثم قدم الأستاذ سعد بن علي آل حاضر مدير التوجيه والإرشاد بتعليم عسير ورقة عمل بعنوان ” الرعاية النفسية والاجتماعية لأبناء الشهداء والمرابطين بتعليم عسير ” ، ثم قدم الأستاذ علي بن صالح الوادعي مدير التوجيه والإرشاد بتعليم نجران ورقة عمل بعنوان ” الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب تعليم نجران .. الإرشاد في الأزمات ” .

فيما قدمت الأستاذة خلود بنت عبدالعزيز العشي مديرة التوجيه والإرشاد بتعليم عسير ورقة عمل بعنوان ” تجربة برنامج سفراء الحزم”.

و اختتمت أوراق العمل بتقديم الأستاذ الفاروق بن علي المدخلي مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم جازان ورقة عمل بعنوان ” الخطة العلاجية لتقوية المهارات اللغوية لطلاب مدارس الحد الجنوبي ”

وفي ختام الملتقى ألقت لجنة التوصيات البيان الختامي لملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي والذي استضافته إدارة تعليم صبيا خلال الفترة من 10ـ11 من شهر ربيع الثاني للعام 1438هـ ، والتقاط الصور التذكارية للمشاركين في الملتقى .

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى والذي أستضافة خمساً من إدارات التعليم (نجران-عسير-جيزان-سراة عبيدة-ظهران الجنوب) ليناقش الواقع التعليمي في مدارس الحد الجنوبي ودور التوجيه والإرشاد في مواجهة الأزمات منجزات وتحديات والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية لأبناء وبنات الشهداء والمرابطين وأهمية التكامل في ذلك بين الأسرة والمدرسة مع استعراض دراسات وتجارب ومبادرات ناجحة في المدارس الحدودية، ويخلص اللقاء لإعداد دليل إجرائي يساعد إدارات التعليم في تنفيذ برامج استباقية لمواجهة الأزمات والأحداث المماثلة.