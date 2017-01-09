وكيل وزارة التعليم للبنين يكرم الفائزين في مجموعات التميز الطلابيه بتعليم صبيا

كرم وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري مساء أمس الأحد العاشر من شهر ربيع الثاني للعام 1438هـ مجموعات التميز الطلابية من الطلاب والمعلمين والمشرفين التربويين والداعمين

حيث أقيم حفل خطابي بدأ بالقران الكريم ثم ألقى الدكتورعسيري بن أحمد الأحوس مدير تعليم صبيا كلمة رحب فيها بوكيل الوزارة والحضور وتحدث عن دور الإدارة وجهودها في البحث عن الطلاب الموهوبين ودعمهم وتبني مواهبهم من خلال برنامج موهبة وبلغ عددهم 950طالبا ضمن مشروع مسارات موهبة وشكر مدير التعليم كافة المشرفين على جهودهم عقب ذلك ألقى الطالب الموهوب محمد بن عيسى دلاك كلمة زملاءه المتميزين، شاهد بعدها الحضور عرضا مصورا بعنوان قصة مجموعات التميز الطلابية وفقا لرؤية 2030.

عقب ذلك قدم محموعة من الطلاب أوبريت ( لنا وقفة ) نال إعجاب الجمهور الحضور وفي الختام قام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب المتميزين في مجموعات التميز في مباراته المتعددة كما تم تكريم مندوب مؤسسة بن محفوظ الخيرية الأستاذ علي بن عفيف لجهود المؤسسة في دعم مجموعات التميز كما كرم سعادته الجهات المشاركةفي دعم مجموعات التميز الطلابية مقدما شكره وتقديره للجميع متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن رؤية المشروع تتمثل في إعداد جيل واعد ذو طاقات وقدرات متميزة من أبنائنا الطلاب والطالبات يستطيعون المشاركة والمنافسة في المحافل المحلية والدولية.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق استثمار الطاقات والقدرات المتميزة لأكثر من 128000 طالب وطالبة بمدارسنا.

من خلال توحيد الجهود في سبيل استثمار الإمكانات المتاحة لتعزيز روح المنافسة والرفع من قدرات الطلاب والطالبات.

ومن هذا المنطلق اكتسب هذا المشروع أهميته لأنه يتعلق بالطلاب والطالبات

ويأتي المشروع ضمن خمس مسارات للطالبات وسته للطلاب هي:

المسارات العلمية (رياضيات “الخامس ابتدائي ” – رياضيات ” الأول متوسط ” – رياضيات ” الأول الثانوي ” – علوم ” الخامس الابتدائي ” – علوم ” الأول المتوسط” -كيمياء ” الأول الثانوي ” – فيزياء ” الأول الثانوي “- الربورت ” الأول الثانوي” – الحاسب الآلي ” الأول المتوسط – الأول الثانوي ” )

والمسارات الثقافية (فرسان و فارسات الإلقاء ” الرابع الابتدائي” – القصة القصيرة “الأول الثانوي ” – القصيدة الفصيحة ” الأول الثانوي ” الحوارات الطلابية “الأول الثانوي ” – الفرق المسرحية ” الأول الثانوي ” – الارتجال ” الأول المتوسط ” ) ،

ومسارات التوعية الإسلامية ( القرآن الكريم – السنة النبوية – السيرة النبوية ) جميع المراحل

ومسارات الموهوبين ( الابتكار – الخبرة البحثية ” متوسط – ثانوي “).

والمسار الفني( تشاكيل فنان ” السادس الابتدائي- الأول متوسط”) .