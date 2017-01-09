فصل التيار الكهربائي غدا عن حقو فيفاء والهيجة والطحلة والكوابسة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء مثلا بوحدة المشتركين بالعيدابي بأنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي مؤقتا بعدة جهات بمحافظة فيفاء وذلك نظرا لقيام الشركة بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة .

وأشارت بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية غدا الثلاثاء 12 / 4 / 1438 من الساعة 9 والنصف صباحا وحتى 10والنصف وذلك في كل من :

( الحقو – الهيجة – الطحلة – الكوابسة ) .

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933 .