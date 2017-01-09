توقف الخدمة الكهربائية غدا عن عدة جهات بالعيدابي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ممثلا بوحدة المشتركين بالعيدابي بأنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي مؤقتا بعدة جهات بمحافظة العيدابي وذلك نظرا لقيام الشركة بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة .

وأشارت بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية غدا الثلاثاء 12 / 4 / 1438 من الساعة 8 والنصف صباحا وحتى 9 والنصف وذلك في كل من :

( القرى المتأثرة / العيدابي – مخطط الفقاس – حي المهدج – ثاهر جنون – العيدابي الشمالي ) .

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933 .