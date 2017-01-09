إخلاء 12 مريضا في ماس كهربائي بمستشفى ضمد العام

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني انه وردنا صباح اليوم بلاغ عن وجود دخان في قسم تنويم الرجال بمستشفى ضمد العام وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن تصاعد دخان بقسم تنويم الرجال في الدور الارضي مشيرا الى انه تم السيطرة على مصدر الدخان والناتج عن التماس كهربائي في الدينمو الخاص بإحدى وحدات التكييف الموجودة بسطح المبنى ادى الى احتراقه .

وبين انه تم اخلاء جميع المرضى المنومين بقسم التنويم وعددهم ١٢ مريض الى الاقسام الاخرى من قبل العاملين بالمستشفى قبل وصول الفرق ولم ينتج عن انبعاث الدخان اي اصابات او وفيات ولله الحمد .

موضحا انه تم تسليم الموقع لمدير المستشفى مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للموقع من قبل فرق التشغيل والصيانة بالمستشفى واستمرار فصل الكهرباء عن الموقع لحين انتهاء اعمال الصيانة.