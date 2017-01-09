محافظ صبيا يكرم المتميزين والطلاب المتفوقين بلجنة تنمية الظبية

احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الظبية بمحافظة صبيا، مساء أمس بتكريم رواد العمل الاجتماعي والطلاب المتفوقين بمدارس الظبية , وذلك بمقر اللجنة بحضور محافظ صبيا علي بن موسى زعلة .

وألقى رئيس اللجنة علي بن عبدالله خواجي كلمة خلال حفل التكريم استعرض خلالها الدور الاجتماعي للجنة في خدمة مختلف فئات المجتمع , فضلا عن تعزيز روح المنافسة الشريفة وتكريم المتميزين والمتطوعين في تنفيذ المشروعات والأعمال الخيرية والاجتماعية , مشيرا إلى أن الحفل يشمل تكريم 11 متميزاً في الأعمال الاجتماعية المتنوعة في الظبية , إلى جانب تكريم 20 طالباً متفوقاً من المدارس الواقعة في نطاق عمل اللجنة .

وأثنى محافظ صبيا، من جهته، على جهود اللجنة في تعزيز العمل الاجتماعي في الظبية , معرباً عن تقديره للمكرمين ومتمنياً التوفيق للجميع .

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