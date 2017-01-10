مدير كهرباء جازان يشكر صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان

فقد كان لتواصلكم الأثر الكبير في تميز الشركة خلال العام ٢٠١٦ وهذا الفوز يحملنا المزيد من المسؤلية امام ادارة الشركة والمجتمع للمزيد من التميز والتحسين المستمر ولا نستغني عنكم فأنتم شركاء النجاح

واختم بتقديم الشكر للإدارة العليا في الشركة للسعودية للكهرباء ولجميع الزملاء في كهرباء منطقة جازان فردا فردا الذين عملو ويعملون ليل نهار من اجل ان يبقى النور مشعا بمنطقة جازان واهديهم هذا الإنجاز

بيض الله وجيهكم والحمد اله الذي بحمده تتم الصالحات.