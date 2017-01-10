 محافظ صبيا يكرم المتميزين والطلاب المتفوقين بلجنة تنمية الظبية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يكرم المتميزين والطلاب المتفوقين بلجنة تنمية الظبية

محافظ صبيا يكرم المتميزين والطلاب المتفوقين بلجنة تنمية الظبية
سهيل الحمزي ( جازان )
احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الظبية بمحافظة صبيا، مساء أمس بتكريم رواد العمل الاجتماعي والطلاب المتفوقين بمدارس الظبية , وذلك بمقر اللجنة بحضور محافظ صبيا علي بن موسى زعلة .
وألقى رئيس اللجنة علي بن عبدالله خواجي كلمة خلال حفل التكريم استعرض خلالها الدور الاجتماعي للجنة في خدمة مختلف فئات المجتمع , فضلا عن تعزيز روح المنافسة الشريفة وتكريم المتميزين والمتطوعين في تنفيذ المشروعات والأعمال الخيرية والاجتماعية , مشيرا إلى أن الحفل يشمل تكريم 11 متميزاً في الأعمال الاجتماعية المتنوعة في الظبية , إلى جانب تكريم 20 طالباً متفوقاً من المدارس الواقعة في نطاق عمل اللجنة .
وأثنى محافظ صبيا، من جهته، على جهود اللجنة في تعزيز العمل الاجتماعي في الظبية , معرباً عن تقديره للمكرمين ومتمنياً التوفيق للجميع .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*