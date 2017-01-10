شاهد .. إحباط تهريب “خمور” ضمن إرسالية “مياه شرب”

أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (4,482) زجاجة, عٌثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “مياه شرب” وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا وقال: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “مياه شرب” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى, وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب. وأضاف المحنا أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.