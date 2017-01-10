لائحة جديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات

أعلنت وزارة النقل إصدار لائحة جديدة لتأجير السيارات؛ بهدف تنظيم القطاع بشكل أكبر، ولتحديد حقوق وواجبات كلٍ من المستأجر والمؤجر بشكل أوضح.

وأوضحت الوزارة وفقاً لصحيفة “الجزيرة” أن اللائحة ستتضمن كذلك تفصيلاً لعملية التأمين والمسؤوليات المترتبة على الطرفين في حالات الحوادث.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حالياً تنظيم عمليات تسجيل العقود لمكاتب التأجير وحفظها وتحديد أسسها، مضيفةً أنه سيتم ربط مركبات التأجير بمنصة “وصل”، وتعديل اشتراطات مواقع مكاتب التأجير بحيث لا تسبب مركباتها تكدساً في الأحياء والشوارع المحيطة بها.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي، إنه سيتم إلزام شركات ومكاتب الأجرة بالارتباط بمنصة “وصل” اعتباراً من الشهر المقبل، ويشمل ذلك تسجيل سائقي المركبات الخاصة السعوديين، باستثناء موظفي الدولة، فيما يُسمح للسائقين الأجانب ممن هم على كفالة الشركات المرخصة بتقديم خدمات الأجرة العامة والخاصة.