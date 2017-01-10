“التنمية الاجتماعية”: توحد مخصصات الضمان الاجتماعي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي، بحيث يتم صرف مبالغ دعم فواتير الكهرباء ودعم سلة الغذاء للمستحقين مع معاشات الضمان الاجتماعي.

وأوضح أبا الخيل، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن البداية ستكون بصرف قيمة فواتير الكهرباء شهرياً مع المعاش الضماني.

وأكد أن مستفيد الضمان لن يتأثر بارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث سيحصل على دعم سلة الغذاء، لافتاً إلى أن برامج الدعم ستستمر للمستفيدين بجانب البدل الذي سيحصلون عليه من برنامج حساب المواطن.