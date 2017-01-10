 “التنمية الاجتماعية”: توحد مخصصات الضمان الاجتماعي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

واستمرار برامج الدعم مع حساب المواطن

“التنمية الاجتماعية”: توحد مخصصات الضمان الاجتماعي

“التنمية الاجتماعية”: توحد مخصصات الضمان الاجتماعي
فيفاء أون لاين- متابعة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي، بحيث يتم صرف مبالغ دعم فواتير الكهرباء ودعم سلة الغذاء للمستحقين مع معاشات الضمان الاجتماعي.

وأوضح أبا الخيل، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن البداية ستكون بصرف قيمة فواتير الكهرباء شهرياً مع المعاش الضماني.

وأكد أن مستفيد الضمان لن يتأثر بارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث سيحصل على دعم سلة الغذاء، لافتاً إلى أن برامج الدعم ستستمر للمستفيدين بجانب البدل الذي سيحصلون عليه من برنامج حساب المواطن.

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