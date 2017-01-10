أمير جازان يلتقي وكيل وزارة البيئة والمياه

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس أحمد بن محمد موكلي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة جازان بوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة ، منوها بالجهود والأعمال التي تقدمها الوزارة ممثلة بمختلف القطاعات التابعة لها في المنطقة سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

واستمع أمير منطقة جازان من المهندس الموكلي لشرح عن المهام والأعمال والخدمات التي تقوم بها الجهات التابعة للوزارة , مبيناً أن زيارته التفقدية للمنطقة ستشمل العديد القطاعات والجهات التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل بها والخدمات التي تقدمها سعياً لتوفير كل ما يوفر الراحة للمواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وفي نهاية اللقاء أعرب المهندس أحمد الموكلي عن سعادته بالزيارة وما استمع إليه والوفد المرافق خلال اللقاء من توجيهات من أمير منطقة جازان حول أهمية انجاز المشاريع بالمنطقة مبدياً إعجابه بما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات التنموية والخدمية وما تجده من رعاية واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة كغيرها من مناطق المملكة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة ومدير عام المياه بالمنطقة المهندس حسين بن محمد قميري.