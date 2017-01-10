معهد مهارات بمحافظة بيش يحتفل غداً بـتخريج 169 متدربا

يحتفل معهد تدريب الرافعات والمعدات الثقيلة بمحافظة بيش التابع لتحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف مهارات غدًا , بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين , وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة الدرب بحضور محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي , ومحافظ الدرب المكلف حسن بن عبدالله أبوشرحة .

ويبلغ عدد الخريجين 169 خريجا , تدربوا في المعهد على تشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة ، وذلك ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي تشرف عليه أرامكو السعودية .

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