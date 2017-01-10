 “المياه الوطنية” تتيح تقسيط الفواتير | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا
* | دعوة عامة لحضور نهائي دورة الصداقة بالرياض

“المياه الوطنية” تتيح تقسيط الفواتير

“المياه الوطنية” تتيح تقسيط الفواتير
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، أنها مستمرة في إصدار الفواتير في مدن مكة المكرمة والرياض والطائف وجدة بعد مراجعتها بشكل يضمن عدالتها، معلنة عن إتاحة بعض التسهيلات للعملاء.

ولفتت إلى أنها أتاحت للعملاء إمكانية تقسيط المديونيات وفق ضوابط خاصة، مشيرة إلى أن العملاء المعترضين على فواتير سابقة لن تصدر لهم أي فواتير جديدة حتى الانتهاء من معالجة اعتراضاتهم.

وأوضحت الشركة أن الفواتير الحالية والتي ستصدر بشكل تتابعي تتضمن فترات استهلاك محددة لكل فاتورة، كما تم فصل المديونيات السابقة عن المبالغ المطلوب سدادها.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*