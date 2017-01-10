“المياه الوطنية” تتيح تقسيط الفواتير

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، أنها مستمرة في إصدار الفواتير في مدن مكة المكرمة والرياض والطائف وجدة بعد مراجعتها بشكل يضمن عدالتها، معلنة عن إتاحة بعض التسهيلات للعملاء.

ولفتت إلى أنها أتاحت للعملاء إمكانية تقسيط المديونيات وفق ضوابط خاصة، مشيرة إلى أن العملاء المعترضين على فواتير سابقة لن تصدر لهم أي فواتير جديدة حتى الانتهاء من معالجة اعتراضاتهم.

وأوضحت الشركة أن الفواتير الحالية والتي ستصدر بشكل تتابعي تتضمن فترات استهلاك محددة لكل فاتورة، كما تم فصل المديونيات السابقة عن المبالغ المطلوب سدادها.