محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي

قام محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء يرافقه مدير مرور المحافظة الرائد / فواز بن يحي الشريف ومدير الشرطة الرائد / صالح بن محمد آل كليب ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ / ضيف الله بن علي الحازمي ومدير جمعية البر الخيرية الشيخ / عصام الخواجي بزيارة لمنزل أسرة الطفلة ليلى حديدي والتي أنتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح أمس بعد تعرضها لحادث دهس أمام مدرستها بقرية أبو السلع . حيث قدم المحافظ ومرافقوه واجب العزاء والمواساة لأشقاء وأعمام الطفلة في مصابهم وإبلاغهم دعوات الجميع بأن يتغمدها الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

كما أصدر المحافظ تعليماته العاجلة للجمعية الخيرية بسرعة الوقوف على أوضاع أسرتها وبحث حالتها الإجتماعية والمعيشية والمبادرة بتقديم ما تحتاجه من إعانة مالية ومساعدات عينية تقديراً لظروفهم .

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