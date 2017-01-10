“واعي جازان” تختتم برنامجها التربوي والترفيهي باﻹسكانات التنموية

أختتمت مساء امس جمعية واعي برنامجها التربوي والترفيهي باﻹسكانات التنموية (روان – رمادا – الحصمة – الخارش) والذي أستمر لمدة أسبوعين حيث تنوعت فعاليات البرنامج مابين ثقافي ورياضي باﻹضافة لعدد من الدورات التدريبية.

وأوضح مدير البرنامج بجمعية واعي فرع جازان اﻷستاذ علي بن أحمد عثاثي بأن الرنامج أقيم بأندية الاحياء في اﻹسكانات التنموية وحقق نجاحا واقبالا منقطع النظير وحاز على رضا الجميع والحمدلله على ذلك.

مقدما شكره لجميع المساهمين في نجاح البرنامج والمشرفين عليه وﻹدارات ومنسوبو أندية الاحياء بالاسكانات التنموية.

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