المجلس المحلي بالطوال يعقد جلسته الأولى لعام 1438هـ

برئاسة سعادة محافظ محافظة الطوال الأستاذ : رزاح بن حبيش الدوسري عقد المجلس المحلي لمحافظة الطوال اجتماعه الأول لهذا العام 1438 صباح هذا يوم الثلاثاء الموافق : 12/4/1438 بصالة الإجتماعات بالمحافظة بحضور أعضاء المجلس وممثلي الدوائر الحكومية وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة المحافظ رئيس المجلس حيث حمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه وشكر ولاة الأمر لما يبذلونه من جهد وعمل وتوجيه في سبيل رفعة ورقي وتنمية وتطوير المحافظة وسأل الله النصر المؤزر للجنود المرابطين على الحدود وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم .

ثم رحب بالأعضاء وشكرهم لحضورهم الجلسة الأولى للمجلس لهذا العام1438 واستعرض المحافظ مع أعضاء المجلس ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية الميزانيات المسلمة لكل جهة و اطلع على المشاريع المنفذة والغير منفذة ومعرفة أسباب عدم التنفيذ أو التعثر لوضع الحلول المناسبة لها وذلك من خلال شرح موجز من قبل رؤساء ومدراء وممثلي تلك الدوائر ففي بداية المتحدثين تحدث المهندس عبدالله مشهور وقال إن بلدية الطوال رغم الظروف الاستثنائية فهي تقوم بدورها على أكمل وجه بتنفيذ أعمال الصيانة من البند الثالث من سفلته وصيانة حدائق وأرصفة و صيانة مصدات لدرء السيول وصيانة مشاريع تهم فئة الشباب ووأضاف أن بلدية الطوال حريصة على تنفيذ كل الخدمات المنوطة بها حسب الإمكانات المتاحة وحريصة على ان تعم خدماتها كل فئات المجتمع وكل القرى التابعة لمحافظة الطوال وقال أن ميزانية لهذا البند افضل من العام الماضي

كما تحدث مدير المياه وقال إن المياه تقوم بتنفيذ صيانة الشبكات والتلفيات وتنفذ مشروع التحلية من الحضرور إلى الطوال والذي نفذ منه 10 كيلومتر ثم توقف مؤقت بسبب عدم الترخيص من البلدية بسبب بعض الظروف ومن خلال مداخلة بلدية الطوال والمهندس عبدالله مشهور اقترح تحويل المسار لاستصدار الرخصة والاستمرار في استكمال ماتبقى من المشروع وتم الاتفاق على ذلك و أضاف أن مابقي من مشروك التحلية لشمال الطوال هو الخزان المغذي ويحتاج أقل من عام

وتحدث مدير الأوقاف بصامطة الأستاذ أسامة زيد وقال نزف بشرى لمحافظة الطوال وصامطة حيث اعتمد مشروع صيانة 100 مسجد وجامع بمحافظة الطوال و كذلك 100 مسجد وجامع بمحافظة صامطة البداية من جامع المجنة لمساجد محافظة الطوال

وذكر ممثل بلدية الموسم وقال بلدية الموسم تقوم بالصيانة المستمرة لبعض المشاريع وذكر أن هناك مشاريع تحت الترسية كتسوير المقابر ومغسلة الأموات وتوسيع المداخل

وتحدث مدير مكتب التعليم بصامطة الدكتور علي عطيف وقال لم يتبقى من المدارس المستأجرة سوى مدرستين وإحداها رسى عليها مشروع وهي مدرسة المجنة ولكن بسبب الاختلافات على الأرض بين البلدية والتعليم لم يبدأ المشروع ونأمل تسليم الأرض للتعليم لنبدأ العمل وعدم تفويت مشروع في متناول اليد

وتداخل الشيخ عبدالرحمن حسين نجمي

وقال كلفنا سابقا بحل هذه المعضلة

وعلمنا أن الأرض هي في الأصل للتعليم وبدأت البلدية بناء حديقة بالموقع وهنا بدأت الخلافات وقد قمنا بتقريب وجهات النظر

ولكن البلدية تطالب بمبلغ المقاول المنفذ للحديقة وقد بحثنا عن مكان بديل فأستعد بعض المواطنين ولكن أغلب المواطنين يرغبون في الموقع السابق نفسه لقربه ومناسبته لمدرسة للبنات

فصرف المتبرع النظر عن تبرعه

وأشار سعادة المحافظ على الجميع التعاون في تنفيذ مشروع المدرسة وإذا استمر الخلاف سنرفع للجهات المختصة وتتحمل كل جهة مسؤوليتها فمصلحة المواطن العامة أهم وأضاف لقد علمت أن المشروع

تأخر لعدة سنوات بسبب عدم تسليم الأرض للتعليم وهذا فيه ضرر بالمواطن

كما تحدث مدير كهرباء صامطة المهندس حسن عتودي وقال نحن مستمرون بمشروع يعتبر حلم وهو تهذيب وتحسين الشبكات بالشواطىء والمناطق الساحلية والتابعة لمحافظة أحد المسارحة وصامطة والطوال ويشمل تحسين وتعديل الشبكات القديمة بحديثة وعمل شبكات هوائية ومطاطية وعوازل تقاوم الظروف أفضل من مواد الحديد وأضاف ويتم التنفيذ من أربعة مقاولين يعملون بكل نشاط وتنافس وهمة

ووجه شكره للمواطنين المتعاونين مع الشركة في بعض القرى مثل النجامية والعكرة وغيرها

وفي نهاية الاجتماع شكر محافظ الطوال الأعضاء وممثلي الدوائر الحكومية وحثهم على بذل أقصى الجهود لتقديم كل الخدمات للمواطنين في هذه المحافظة ومركزها.