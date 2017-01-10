 ثانوية الفتح أبطال شمال الرياض لكرة القدم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا
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العليا والوادي حققتا بطولة الإبتدائي والمتوسط

ثانوية الفتح أبطال شمال الرياض لكرة القدم

ثانوية الفتح أبطال شمال الرياض لكرة القدم
علي القرني ـ الرياض

اختتم مكتب تعليم شمال الرياض بطولة كرة القدم للمدارس الثانوية، بحضور ورعاية صالح التويجري مدير المكتب  ، ومشرف التربية البدنية  خالد السعد، وتوج التويجري ثانوية الفتح بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بعد فوزها على الفرسان في المباراة النهائية.

فيما حققت مدرسة الوادي لقب بطولة المرحلة المتوسطة ، في حين فازت مدارس العليا ببطولة المرحلة الإبتدائية، وفي نهاية الحفل كرم التويجري جميع اللجان العاملة في البطولة.

من جانبه قدم صالح التويجري مدير مكتب التعليم بشمال الرياض  شكره لجميع المدارس والطلاب المشاركين في البطولة، مشيدا بالمستوى الفني الذي ظهرت به الفرق.

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