ثانوية الفتح أبطال شمال الرياض لكرة القدم

اختتم مكتب تعليم شمال الرياض بطولة كرة القدم للمدارس الثانوية، بحضور ورعاية صالح التويجري مدير المكتب ، ومشرف التربية البدنية خالد السعد، وتوج التويجري ثانوية الفتح بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بعد فوزها على الفرسان في المباراة النهائية.

فيما حققت مدرسة الوادي لقب بطولة المرحلة المتوسطة ، في حين فازت مدارس العليا ببطولة المرحلة الإبتدائية، وفي نهاية الحفل كرم التويجري جميع اللجان العاملة في البطولة.

من جانبه قدم صالح التويجري مدير مكتب التعليم بشمال الرياض شكره لجميع المدارس والطلاب المشاركين في البطولة، مشيدا بالمستوى الفني الذي ظهرت به الفرق.