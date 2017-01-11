الأمسية النقدية التاسعة في برنامج قصيدة الشهر ضمن فعاليات (ملتقى شعراء جازان)

انطلق برنامج (قراءة نقدية في قصيدة الشهر) يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢٩/ ٣/ ١٤٣٨هــ في ملتقى شعراء جازان عبر تطبيق (الواتساب) وكان بإعداد وترتيب وتنفيذ الأستاذ: محمد بن علي فرح الفيفي المدير التنفيذي للبرنامج

ومشاركة عدد من أعضاء لجنة النقد في الملتقى.

ويحظى بالمتابعة من المشرف العام على الملتقى د.جبران سحاري العبدلي.

وهذه نبذة عن الأمسية النقدية التاسعة للبرنامج.

افتُتحت الأمسية مغرب يوم الثلاثاء وانتهت الساعة 11 ليلاً.

واختُيرت قصيدة (ظهر المجن) للشاعر الأستاذ عصام بن إبراهيم فقيري.

موضوعاً للنقد والتحليل.

وتكونت الأمسية من شقين:

الأول: هو طرح النقد والتحليل والقراءة ممن يريد شريطة أن يكون نقدا أدبيا موضوعيا.

الثاني: مناقشة النقد.

وكانت شروط الأمسية:

1.منع جميع المشاركات الجانبية حتى نهاية الأمسية.

2.منع الشاعر من المشاركة دفاعا أو تبيينا.

وهذا نص القصيدة:

*ظَهْرُ المِجَنّ*

حَــاوَلُـوا هَـــدْمَ حُـلْـمِهِ فَـأَقَـامَهْ *** وَعَـلَـى غَـيْـظِهمْ أَصَـابَ مُـرَامَهْ

مَكَرُوا مَكْرهُمْ فَعَادُوا بِلَا شَيءٍ ـ *** سِــوَى مَـا تَـجَرَّعُوا مـنْ نَـدَامَةْ

وَأَرَادُوا أَنْ يُـسْـقِـطُـوهُ فَــخَـرُّوا *** تَـحْتَ أَقْـدَامِهِ وَخَـافُوا انْـتِقَامَهْ

كُـلَّـمَا أمْـسَكُوا بِـزَيفٍ تَـلَاشوا *** كَـسَـرابٍ مَـالَتْ عَـلَـيهِ غَـمَـامَةْ

فَـهُـمُ الآنَ خَـلْـفهُ فِــي صَـغَارٍ *** يَـتَـمَـنَّـونَ أنْ يَــرُومُـوا مَـقـامَـهْ

وَهْــوَ لَـمْ يَـلْتَفِتْ إِلَـيهِمْ وَمَـازَالَ ـ *** عَـلَـى عَـجْزِهِمْ يُـطِيلُ ابْـتِسَامَهْ

لَــــوْ أَرَادَ اقْـتِـلَاعَـهُـمْ لَأَرَاهُـــمْ *** مَـــا بِــهِـمْ مِـــنْ دَنَــاءَةٍ وَلآمَــةْ

لَـكِنْ اجْـتَازَ خُبْثَهُمْ فَعَفَا عَنْهُمْ – *** وَقَــالَ اذْهَـبُوا فَـمَا مِـنْ مَـلَامَةْ

وَمَـضَـى عَـنْهُمُ وَقَـدْ عَـلِمُوا أَنَّ – *** مِنَ الصَّعْبِ أنْ يَنَالُوا اهْتِمَامَهْ

وَتَــوَلَّـى وَنُــصْـبَ عَـيـنَيهِ حُـلْـمٌ *** لا يَـــرَى غَــيـرَهُ يَــلُـوحُ أمَـامَـهْ

وقد شارك في نقد القصيدة وتحليلها كلٌّ من: الأستاذ/ مجدي شافعي .

بقراءة نقدية قيمة؛ تناول فيها اﻷلفاظ والمعاني، واﻷوزان والقوافي، واللغة والعاطفة.

ثم تلاه اﻷستاذ: حسن بن فرحان الفيفاوي بقراءة رائعة.

تلاهما اﻷستاذ: جبريل السبعي بقراءة نقدية مطولة عميقة للقصيدة .

ثم عقب الأستاذ عصام فقيري صاحب القصيدة بقوله: “أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في هذه اﻷمسية الرائعة، وأخص بالذكر اﻷخوة الذين منحوا قصيدتي بعض وقتهم فزادت بقراءاتهم بهاء وجمالا، وأتقبل قراءاتهم النقدية بصدر رحيب، وأسعى دوما للإفادة من آراء هؤلاء النقاد الكبار؛ كما أشكر مدير اﻷمسية اﻷستاذ محمد الفيفي، وأشكر المشرف العام على ملتقى شعراء جازان اﻷستاذ الدكتور: جبران سحاري، وكل أعضاء الملتقى.

ثم ختم مدير الأمسية الأستاذ محمد الفيفي بقوله: “لا يسعنا في نهاية هذه اﻷمسية المتألقة إلا أن نشكرمدير الملتقى الشيخ الشاعر: جبران سحاري

الذي يقف دوما خلف كل هذه النجاحات، والشكر موصول للجنة النقد اﻷدبي في الملتقى الذين آزرونا بآرائهم ومشورتهم.

وللشاعر المتألق صاحب القلب الكبير: عصام بن إبراهيم فقيري.

كما نشكر جميع المشاركين في اﻷمسية الذين أعدوا قراءاتهم النقدية منذ وقت مبكر؛ فجاءت عميقة صادقة وجميلة ورائعة.

نستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في اﻷمسية العاشرة مع قصيدة وشاعر متألق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.