حفل إفتتاح بطولة الصداقة للجاليات المقيمة في المملكة بنسختها (2) في العاصمة المقدسة

يرعى بمشيئة الله تعالى – المستشار / صالح بن سالم باهويني – ( رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء ) – والمشرف العام والراعي والرئيس الفخري لبطولة الصداقة للجاليات المقيمة في المملكة العربية – حفل إفتتاح بطولة الصداقة للجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية , وذلك بالعاصمة المقدسة في نسختها ( 2 ) بمنطقة ( مكة المكرمة ) – ( نيجيريا 2017 م ) – والتي هي إمتداد لبطولة الصداقة للجاليات المقامة في جدة منذ ستة سنوات ، حيث يشارك فيها ( 20) دولة .

وسوف تقام الإفتتاحية يوم الجمعة الموافق : ( 1438/4/15) هـ – بملعب الأسطورة بحي الكعكية – بعد صلاة العشاء – في تمام الساعة ( 8:30 ) مساء – وسط حضور كبير من ( القناصل والسفراء الدبلوماسيين ) للدول المشاركة ، وسوف يكون هناك كرنفال لإفتتاح هذه الدورة التي تترأسها وتنظمها حاليا في هذا العام دولة ( نيجيريا ) برعاية الشيخ صالح باهويني – والدعوة مفتوحة لجميع عشاق كرة القدم , كما نهيب بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقرؤة والمشاهدة للحضور والمشاركة للتغطية الإعلامية .

علما بأن البطولة سوف تستمر على مدى ( 40 ) يوم – ويشارك فيها نخبة من نجوم الكرة .

والدول المشاركة هي على (4) مجموعات :

المجموعة الأولى : ( نيجيريا – أفغانستان – الصومال – موريتانيا ) .

المجموعة الثانية : ( السودان – باكستان – النيجر – إثيوبيا – غانا ) .

المجموعة الثالثة : ( اليمن – مصر – تايلاند – مالي – سوريا ) .

المجموعة الرابعة : ( بورما – ساحل العاج – تشاد – إندونيسيا – المغرب ) .

الجدير بالذكر أن هذه البطولة هي امتداد لبطولة الجاليات الأفريقية والتي أسست منذ 18 عام بمحافظة جدة والتى تم تطويرها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك منذ ستة أعوام ومواسم كروية جميلة برعاية الشيخ صالح باهويني , والتي شهدت انضمام العديد من الجاليات ولأول مرة وهي منتخب ( انجلترا – وإيطاليا – والبوسنة – وسوريا ) وغيرها من الجاليات المهمة والتي مازالت مستمرة بالمشاركة حتى الآن .

