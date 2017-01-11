طلاب إعلام جازان يقدمون بحثاً بعنوان ” تدريب طلاب الإعلام وأثره على تنمية المهارات “

قدم طلاب بجامعة جازان في قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ” عمادة التعليم عن بعد” مساء اليوم الثلاثاء ١٢ ربيع ثاني ١٤٣٨ بحثاً بعنوان ( تدريب طلاب الإعلام وأثره على تنمية المهارات… دراسة تطبيقية على عينة من طلاب جامعة جازان) لنيل درجة البكالريوس،قدمة محمد سعد عبدالله عسيري، محسن ضعافي محمد الحازمي، محمد علي آل مستنير، عادل علي المازني .

وقد نال البحث إشادة لجنة المناقشة المكونة من البروفيسور / عبد النبي عبدالله الطيب، البروفيسور / مبارك يوسف محمد خير، الدكتور/ بدر الدين علي حمد، الدكتور/ حبيب الله صالح حسن ، أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان.

وفِي ختام المناقشة تمنى أعضاء هيئة التدريس للطلاب التوفيق والسداد في مسيرتهم مشيرين إلى أنهما بحق نماذج مشرفة للمملكة العربية السعودية بصفة عامة ومجتمع منطقة الحنوب بصفة خاصة.

من جهته ، عبر الطلاب عن شكرهم لأسرة صحيفة ” نبض الحدث” التي أتاحت الفرصة لهم ، كما شكر الطلاب جامعة جازان ممثلة في قسم الصحافة والإعلام وعمادة التعليم عن بعد لمساعدتنا من الخطوات الأولى لنا في هذه الجامعة العريقة.

هذا وتتواصل المناقشات في يوم غدٍ الأربعاء بمجموعات جديدة وبحوث جديدة وفق ما أوضحت اللجنة.