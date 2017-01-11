 امسية شعرية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا
* | دعوة عامة لحضور نهائي دورة الصداقة بالرياض

بمناسبة ذكرى البيعة بالشراكة بين نادي مدرسة الحي بالحصمة ومجلس دهوان وخلب الادبي

امسية شعرية

امسية شعرية
جازان ـ عبده قحل
بالشراكة المجتمعية بين نادي مدرسة الحي بإسكان الملك عبدالله بالحصمة ومجلس دهوان وخلب الأدبي نفذ هذه الليلة الثلاثاء الموافق 1438/4/12 الساعة الثامنة وامتدت الى الساعة العاشرة امسية شعرية بمناسبة ( ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز   ) وقد احيا الامسية شاعر الحرث عبدالله مسيب وابنائه عابد وجبران وحسن وتركي واحمد والشاعر محمد جبران قحل والشاعر طارق عبده فقيهي والشاعر عبده محمد هزازي والمنشد محمد علي العركي والمنشد الطفل زياد محمد علي العركي.
حيث استهل الامسية شاعر الحرث بزامل يواكب حدث البيعة والدور البطولي الذي قام به البطل الشجاع جبران عواجي بعد ذلك توالت فقرات الامسية بتقديم الشعراء قصائد عن البيعة وعن البطل جبران عواجي وقد كان مفاجأة الامسية المنشد الطفل زياد محمد العركي الذي ابهر الحضور بصوته الشجي وثقته بنفسه امام العدد المتواجد .
      وفي نهاية الامسية تم تكريم شعراء الامسية بشهادات شكر وتقدير على حضورهم ومشاركته .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*