بالشراكة المجتمعية بين نادي مدرسة الحي بإسكان الملك عبدالله بالحصمة ومجلس دهوان وخلب الأدبي نفذ هذه الليلة الثلاثاء الموافق 1438/4/12 الساعة الثامنة وامتدت الى الساعة العاشرة امسية شعرية بمناسبة ( ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ) وقد احيا الامسية شاعر الحرث عبدالله مسيب وابنائه عابد وجبران وحسن وتركي واحمد والشاعر محمد جبران قحل والشاعر طارق عبده فقيهي والشاعر عبده محمد هزازي والمنشد محمد علي العركي والمنشد الطفل زياد محمد علي العركي.

حيث استهل الامسية شاعر الحرث بزامل يواكب حدث البيعة والدور البطولي الذي قام به البطل الشجاع جبران عواجي بعد ذلك توالت فقرات الامسية بتقديم الشعراء قصائد عن البيعة وعن البطل جبران عواجي وقد كان مفاجأة الامسية المنشد الطفل زياد محمد العركي الذي ابهر الحضور بصوته الشجي وثقته بنفسه امام العدد المتواجد .

وفي نهاية الامسية تم تكريم شعراء الامسية بشهادات شكر وتقدير على حضورهم ومشاركته .