نجاة مواطنة سعودية من القصاص

قبل ساعات من موعد التنفيذ والذي كان مقرراً صباح اليوم الأربعاء بالساحة العامة المجاورة لمصلى العيد بمدينة جازان . نجت مواطنة سعودية من سيف القصاص بعد أن تنازل أولياء الدم مساء أمس عن المطالبة بقتلها ابتغاءًا لمرضاة الله سبحانه وتعالى .

ووفقاً لرئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) الأستاذ علي بن موسى زعلة فإن السيدة (ج – الحكمي ) تعتبر عميدة النزيلات بالسجن العام حيث أمضت أربعة عشر عاماً خلف القضبان لإدانتها بالتسبب في إزهاق روح طفل بإحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان وصدور قرار شرعي من قضاة المحكمة العامة بالقصاص المؤجل لحين بلوغ القصر من الورثة سن الرشد وتم تأييده من محكمة الإستئناف والمصادقة عليه من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى.

مشيرآ بأن هذه القضية قد شهدت على مدى السنوات الماضية محاولات متكررة لإصلاح ذات البين ومساعي حميدة لتهدئة الخواطر وتقريب وجهات النظر حتى نجحت جهود اللحظات الأخيرة من قبل عدد من فاعلي الخير منهم بعض القيادات الأمنية في إقناع وكيل الورثة (شقيق القتيل ) بالموافقة على عتق رقبتها لوجه الله لتتجدد آمالها في الحياة معلنة ندمها الشديد على مابدر منها وشكرها وإمتنانها لأسرة المجني عليه على مبادرتها الكريمة بالعفو عنها ودعواتها بالأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفظهما الله على شفاعتهما الكريمة ولكل من سعى في تفريج كربتها وعتق رقبتها .

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