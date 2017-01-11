توصية بلدي فيفاء تخرج طريق المفره من الخدمه

ينتظر مستخدمي طريق ” المفره” الرابط بين طريق السربة وطريق آل سلمان بمحافظة فيفاء الأسفلت منذ سبعة أعوام ويستفيد من هذا الطريق حوالي 300 مواطن و 20 معلمه و 35 طالب وطالبه و 10 معلمين يظطرون للسير يوميا بهذا الطريق للوصول لمدارسهم ولعل اهم الأسباب التي ادت الى اهمال هذا الطريق والتأخر في سفلتته وصيانته هي حسب مستخدمي الطريق ازدواجية المشرفين علي الطرق من بلدية فيفاء وثانيها هو توصية المجلس البلدي بفيفاء بسفلتت طرق آخرى في المكان لا يسلكها أحد ويشتكي مستخدمي الطريق اليوم من مغادرة المقاول وسحب معداته قبل سفلتت طريق المفره .

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