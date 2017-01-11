عبده حمدي يحصل على درجة الماجستير في التوجيه والإرشاد

تتوالى التهاني والتبريكات على الأستاذ : عبده عبدالله صرى حمدي بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في التوجيه والإرشاد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد وتكليفه مشرفا تربويا بكتب التعليم بصامطة

حيث هنأه كلا من مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد بالوزارة الدكتور يحي الخبراني ومدير إدارة التوجيه والارشاد بجازان الأستاذ موسى حلطاني بمناسبة حصوله على هذه الدرجه

من جانبه تقبل الأستاذ عبده عبده صرى تهاني شيخ قبيلتة ” بني مهدي” من بني حمد :الشيخ يحي أحمد حس حمدي وأفراد قبيلته وأسرته وأقاربه وأصدقائه وكافة أفراد بني حمد.

وقد عبر الجميع عن فرحتهم بهذه المناسبة وسألوا الله العلي القدير ان ينفعه بماتعلم ويسخر ذلك العلم لخدمة دينه وملكه ووطنه

من جانبه عبر الأستاذ عبده صرى حمدي عن فخره واعتزازه بخدمة هذا الوطن مقدماً عميق شكره لكل من هنأه وشاركه فرحة الحصول على هذه الدرجه ووجه شكره لولاة الأمر الذين منحوه هذا الشرف بتوفير سبل مواصلة الدراسة وتوفير كل الإمكانات والدعم

كما وجه شكره لوالديه وأعمامه وكافة أسرته وقبيلته بني مهدي وكافة بني حمد وكل من هنأه وسأل الله أن يعينه لخدمة دينه وملكه ووطنه

تهانينا القلبية للأستاذ عبده صرى حمدي .

وبهذه المناسبة يسر طاقم ” فيفاء أون لاين ” أن يبارك له الحصول على هذه الدرجه سائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة دينه وملكه ووطنه والتوفيق في حياته العملية والمهنية.