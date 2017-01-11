الدفاع المدني يتفقد بلدية فيفاء ومرافقها

قام الدفاع المدني بمحافظة فيفاء بقيادة مدير الإدارة الرائد سلمان حسين الفيفي اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لبلدية محافظة فيفاء للوقوف على مباني ومرافق البلدية وتسجيل ملاحظات السلامة التي يجب توفرها وكذلك تعرف الفرق على مرافق المباني وملاحظة المواقع الهامة منها .

حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف الذي رحب بهم وأثنى على جهود الدفاع المدني وأكد على أهمية مثل هذه الجولات من الجهات المختصة والاستفادة من أي ملاحظات وتوجيهات منهم مؤكدا أيضا إلى أن تعاون البلدية مستمر في تطبيق لوائح وتعليمات الأمن والسلامة .

وشدد مدير الدفاع المدني خلال الجولة على توخي الحذر وتفقد وسائل السلامة بين الفترة والأخرى والتأكد من صلاحيات الطفايات موضحا أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التفقدية على المنشآت الحكومية للتأكد من وسائل السلامة .

هذا وقد قامت الفرقة بجولة تفقدية لمبنى البلدية ومرافقها من مستودعات وورش وغيرها والتأكد من توفر وسائل الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ وتوفر طفايات الحريق وكذلك تعريفية لمرافق البلدية وقد رافقهم أثناء الجولة مدير الأمن والسلامة بالبلدية محمد حسن الفيفي .