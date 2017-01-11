 “أولياء طلاب” أبنائنا بدون ماء بمدارس فيفاء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا
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“أولياء طلاب” أبنائنا بدون ماء بمدارس فيفاء

“أولياء طلاب” أبنائنا بدون ماء بمدارس فيفاء
فيفاء ـ فيفاء أون لاين
يعكف  مجموعة  من أولياء الأمور  في محافظة  فيفاء على تحريرعريضة  شكوى  وجمع  التواقيع  تمهيدا لعرضها  على سعادة  محافظ  فيفاء  في مطلع  الأسبوع  القادم  . وذلك  بخصوص معاناة  أبنائهم الطلاب  والطالبات المنتسبين إلي المدارس التابعة لمكتب  التربية  والتعليم  بمحافظة  فيفاء من انقطاع للمياه المعدة للشرب – وللاستخدام الصحي داخل المدارس  .
وبمواجهة بعض القادة  المدرسيين وبعض المتعهدين بتوفير الماء بشكوى أولياء  الأمور  أفادوا  أن المدارس تعاني  من توقف المخصصات التي  كانت تصرف لتأمين المياه منذ عام ونصف العام ويعتمد توفير  المياه  داخل المدارس على تبرع المعلمين وأردفوا بعض المدارس تتحمل أعباء إضافية عند طفح مياه الصرف الصحي  فقد يكلف الصهريج الناقل لذلك الصرف مبلغ وقدره  1200 ريال في النقلة الواحدة حيث يقطع الصهريج مسافة تصل إلي 100 كم . لكون  محطة معالجة الصرف  الصحي تقع في مرمى  النفايات الواقع  في غرب محافظة  العيدابي .

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