محافظ فيفاء يزور مركز الجوة

قام محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي أمس الأربعاء بزيارة تفقدية لمقر مركز الجوة يرافقه رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومدير الدفاع المدني بفيفاء الرائد سلمان حسين الفيفي .

و كان في استقبالهم رئيس المركز الأستاذ عبدالله الظافري , حيث اطلع الجميع على سير العمل وترتيبات المركز وتجهيزات المكاتب وصالات الاستقبال والاجتماعات استعدادا للتشغيل الكامل , كما ناقش رئيس المركز مع المحافظ عددا من الاحتياجات كمخفر للشرطة ومكتب للدفاع المدني ومركز صحي وغيرها التي أكد أنها ستكون محل الاهتمام والمتابعة كما قدم رئيس المركز الشكر والتقدير لمحافظ فيفاء على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل للمركز من كافة النواحي.

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