مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث يتفقد سير الاختبارات بمدرسة الأحد المتوسطة

قام مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث الاستاذ علي بن عواجي دغريري صباح اليوم الأربعاء الموافق 13/4/1438هـ بزيارة تفقدية لمدرسة الأحد المتوسطة واطلع على جاهزية المدرسة ومتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول وتجول أثناء زيارته على قاعات الاختبارات لتلمس احتياجات أبنائه الطلاب كما أكد على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب حتى يتمكن ابناؤنا الطلاب من أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة .

وقد لاطف أبنائه الطلاب بسؤالهم عن كيفية الاختبارات ومدى صعوبة وسهولة الأسئلة مما كان له الأثر البالغ على نفوس الطلاب وإبعاد رهبة الخوف من الاختبار داعياً لأبنائه الطلاب بالتوفيق والنجاح.

كما أثنى على دقة الأداء والمتابعة من الهيئة الإدارية والتعليمية والخدمات المقدمة للطلاب وتهيئة المدرسة المبكر للاختبارات ، ووجه باستمرار العمل والحرص على جودته أثناء الاختبارات موجهاً شكره وتقديره لقائد المدرسة الاستاذ خالد عبده دغريري .

ثم توجه الى كنترول الاختبارات بالمدرسة واطلع على اللجان وتوزيع اعداد الطلاب من خلال كل لجنة وما وجده من تنظيم في مستوى الانجاز للمدرسة وكذلك توزيع اللجان الإشرافية المكلفة بمتابعة سير الاختبارات من خلال المراقبة وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب أثناء اداء الاختبارت .

Share on: whatsapp