بالصور: انطلاق مشاريع تحسين الصورة البصرية للمنتزهات في عاصمة السياحة

تشهد احتفالات أبها بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة العربية ٢٠١٧م تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج والفعاليات الداعمة للقطاع الزراعي، إذ تجند الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة عسير طاقاتها لتلك المهمة.

يأتي في مقدمة تلك الجهود تفعيل برنامجان يخدمان القطاع الزراعي، وطرح ٦ فرص استثمارية، وتنظيم أكثر من ٩ ورش، ناهيك عن انطلاق مشاريع تحسين الصورة البصرية للمنتزهات.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة المهندس فهد الفرطيش إن البداية للإدارة ستكون من حفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية ٢٨ فبراير ببحيرة السد تحت رعاية سمو أمير المنطقة، وذلك عبر جناح ومعرض متكامل في برنامج الافتتاح، يحتوي على مقارنة بين الزراعة في الماضي والحاضر، وعرض متكامل لبعض المنتجات الزراعية وعرض صور المنتزهات، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية التنوع في ورش العمل إثراء لفعاليات وبرامج المناسبة وتفعيلا لقطاع المعارض والمؤتمرات والورش والندوات، وتشمل ٩ ورش تحمل مواضيع: الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، تربية النحل وإنتاج العسل، الثروة السمكية، طرق الري الحديث، وقاية المزروعات ومكافحة الزراعية، الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا في عمليات الري، التعريف بالمنتزهات الوطنية والمحافظة على الغطاء النباتي، التعريف بالمدرجات الزراعية والمحافظة على التربة من الانجراف، مضيفا أنه بخلاف ذلك سيتم تكثيف إقامة المعارض والمهرجانات الزراعية في عدد من مهرجانات المنطقة يأتي في مقدمتها مهرجان أبها يجمعنا، وتنفيذ يوم البيئة والمياه والزراعة السياحي حسب خط سير يجوب منتزهات المنطقة والمزارع السياحية، تنفيذ فعاليات أسبوع الشجرة السنوي لعام ٢٠١٧م.

وأبان الفرطيش أنه جاري العمل على تحسين الصورة البصرية للمنتزهات، إذ رفع لمقام الوزارة بطلب دعم مالي من أجل تحسين وصيانة المنتزهات، بجانب عمل لوحات ترحيبية وتجميلة بالمناسبة، إضافة إلى دعم وتكثيف جهود النظافة داخل المنتزهات، وتأمين الصيانة لدورات المياه وتوفير المياه.

وكشف مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة عن أن المناسبة ستكون أيضا بداية لتفعيل برنامج السياحة الزراعية، بعدما نسق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأنجزت الرفوعات المساحية وعملت بعض الاستشارات الفنية لمزرعتي: المزارع أحمد عبدالله حصمان في لعصان، المزارع محمد عبدالله آل عبود في بني مالك عسير، بالإضافة إلى تفعيل برنامج إعادة تأهيل واستصلاح المدرجات الزراعية بالمنطقة والمحافظة على التربة من الانجراف والحفاظ على الأشجار لتشجيع السياحة الزراعية في مزارع المدرجات، وطرح ٦ مواقع في المنتزهات للاستثمار حسب النظام، تشمل: السودة، دلغان، منتزه الأمير سلطان، فضلا عن مواقع في المحافظات المجاورة كبيشة (المنتزه الوطني) والنماص (منتزها شعف الخاضرة وسرابه) وتنومة (الشرف).

وشدد الفرطيش على أن مقومات مدينة أبها الزراعية كانت في مقدمة المعايير التي مكنتها من الفوز باللقب، وأن الإدارة حريصة على إبرازها في هذا الحدث الكبير، مع إدخال الاستثمار وعدد من الخطوات الأخرى الرامية إلى تطويرها وإيصالها للمكانة التي تستحق.