دراسة: (81%) نسبة رضا الطلاب عن برامج “التدريب التقني”

كشفت دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن (81.4%) من اجمالي المتدربين والمتدربات في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، أبدوا رضاهم التام عن العملية التدريبية وآليتها ومرونة التعامل مع انظمتها المعتمدة ومدى فعالية البرامج التدريبية وانعكاسها على أداء المتدربين والمتدربات بشكل عام.

وأظهرت الدراسة أن (76.3%) من المتدربين عبروا عن رضاهم الكامل عن الادارة والتنظيم في الوحدات التدريبية من حيث وضوح اجراءات وشروط القبول والتسجيل والاجراءات الادارية في الوحدات التدريبية بشكل عام، وأيضاً شملت قياس مستوى رضاهم عن الجداول التدريبية والأنشطة والفعاليات التي تقام للمتدربين، كما أن نظام الشكاوى والاقتراحات لدى الوحدات التدريبية يجد تفاعل واهتمام من قبل الادارة وهذا من أحد اسباب رضا المتدربين عن الادارة والتنظيم في الكليات التقنية والمعاهد.

وأشارت الدراسة التي شارك فيها عينة من متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المملكة أن هدفها الرئيسي زيادة تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتدربين وضمان سير العملية التدريبية بالشكل الصحيح.

ويأتي الدعم والارشاد من الجوانب التي أولتها المؤسسة اهتماماً ملحوظاً وتضمنتها الدراسة حيث كشفت عن (79.7%) من المتدربين والمتدربات أبدوا رضاهم عن مستوى الدعم من حيث توفر فرص تدريبية إضافية في الوحدات وسهولة الحصول على المعلومة الارشادية المطلوبة كما أبدوا رضاهم عن طريقة تعامل المرشدين مع المتدربين وآلية تعاملهم مع الظروف والمشاكل التي تواجههم.

كما بينت الدراسة عن مدى رضا المتدربين للبيئة التدريبية من حيث الأجهزة التدريبية المتوفرة والمرافق العامة التي تتضمنها الوحدات التدريبية وأيضاً مستوى النظافة والصيانة الدورية إذ حقق هذا الجانب (80%) من مستوى القبول والرضا لدى المتدربين.

فيما كشفت الدراسة أن (83.9%) من المتدربين بلغوا درجة الرضا التام عن المناهج ووسائل التدريب وآلياتها فيما يتعلق بالحقائب التدريبية وملائمتها للتخصصات ومدى مساهمة البرامج التدريبية على تطوير وخلق المهارات الابداعية لدى المتدربين وبث روح الفريق الواحد في التدريبات والانشطة مما يكسب المتدربين الروح العالية والحماس لتقبل الجرعات التدريبية بكل سهولة، وبالمقابل يتقن المدربين التعامل مع المتدربين بالشكل الجيد بحيث يراعي المدرب مهارات وقدرات كل متدرب عن الاخر ومن هنا يستطيع إيصال المعلومة للمتدربين بطريقة مهنية واحترافية كسب من خلالها ثقة ورضا المتدربين بنسبة (84.2%) كما أن لتعامل المدرب مع الاجهزة التقنية الحديثة في الوحدات التدريبية اعطى للمتدربين ثقة اكبر بقدرات وامكانات المدربين.

وتطرقت الدراسة إلى أخذ آراء عينة من المتدربين حول عملية التقييم التدريبي التي تعتمد على وضوح آلية تقييم أداء المتدرب وكشف نتائج الاختبارات في الوقت القياسي والمتوقع لها مع الإيضاح الكامل لكل نتيجة والأخذ بعين الاعتبار أن المتدرب له الحق في معرفة تفاصيل أداءه ونتائجه بشكل كامل وذلك من اسباب رضا (82.9%) من المتدربين عن العملية التقييمية أثناء الفترات التدريبية.





