فتح التسجيل لبكالوريوس طيران هليكوبتر

​اعلنت وزارة التعليم عبر وكالة التدريب والابتعاث انها ستتيح التسجيل في بـرنامج خـادم الـحرمين الـشريفـين لـلابتـعاث الـخارجـي ( # وظيفتك ــ وبعثتك ) لمرحلة البكالوريوس في تخصص طيران هليكوبتر

بدءاً من يوم الأحد 17/ 4 / 1438 هـ حتى يوم الأربعاء 20 / 4 / 1438 هـ

الشروط العامة للابتعاث​​​ :

1) أن يكون المتقدم سعودي الأصل، والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3) أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

4) ألا يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي، أو الخاص.

5) أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل.

6) أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

الشروط الخاصة ​: 1) الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها.

2) أن تكون دراسته انتظاماً و نهاريًّا.

3) أن يكون من خريجي العام الدراسي 1436هـ / 1437 هـ. ولا يقبل غير ذلك.

4) ألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها.

5) الحصول على درجة لا تقل عن 65% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT). ولن يقبل أي اختبار بديل عنهما.

6) ​أن يكون قد أدى اختبار الكفايات للغة الإنجليزية.

7) ألا يقل عمر المتقدم على سبعة عشر سنة، وألا يزيد عن عشرين سنة، حسب بطاقة الهوية الوطنية. ولا يقبل من ولد قبل تاريخ 22/4/1418هـ.

8) أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى ( 168 سم ــ 49 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم ــ 108 كجم ).

9) أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل التحريري، واختبار اللياقة الطبية.

10​) أن يكون غير متزوج.​