 أمير القصيم يكرم عبدالعزيز السليم | فيفاء أون لاين
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا
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أمير القصيم يكرم عبدالعزيز السليم

أمير القصيم يكرم عبدالعزيز السليم
فيفاء أون لاين ـ القصيم

كرم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم . الوجيه ونائب رئيس لجنة أهالي عنيزة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السليم وذلك نظير مشاركته ودعمه لمنتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول والذي يستضيفه النادي العربي بعنيزة

وقد تسلم الدرع التكريمي نيابة عن الاستاذ عبدالعزيز السليم  نجله  الأستاذ عمر بن عبدالعزيز السليم . مدير عام مجموعة المكارم القابضة . حيث اشاد سموه بمآثر وعطاءات ومساهمات الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السليم .. مؤكداً انه يستحق كل الشكر والتقدير وأنه مثال متميز

من جانبه عبر الاستاذ عمر بن عبدالعزيز السليم عن تقديره لسمو أمير منطقة القصيم على التكريم . مؤكداً ان ما يقوم به  هو واجب وطني واجتماعي

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