أمير القصيم يفتتح منتدى أندية الظل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، حفل افتتاح منتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول ، الذي ينظمه النادي العربي بمحافظة عنيزة وذلك بمقر النادي. وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي

وفور وصول سموه للمقر النادي تجول في المعرض المصاحب للمنتدى الذي كان بمشاركة العديد من الأندية الرياضية من مختلف مناطق المملكة ، وبعضاً من الجمعيات.

ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، بعدها كلمة رئيس نادي العربي عبدالعزيز بن محمد الدرع بهذه المناسبة التي بين فيها أنه من خلال هذا المنتدى ، نسعى جاهدين لتحقيق اهداف تدعم أندية الظل لتكون لها تواجد بين الأندية الكبيرة ، متأملاً أن تشكل توصيات هذا المنتدى قاعدة صلبة لبناء اندية الظل وتحقيق طموحاتها ، مشيراً إلى أن هذا المنتدى سيفتح طريق الاستثمار في هذه الأندية ، مفيداً أنه سينقل التجارب العالمية الناجحة لتطوير أندية الظل ، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المنتدى يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية ، شاكراً سموه على الحضور والرعاية.

إثر ذلك قُدم عرض مرئي بعنوان “عربي عنيزة حاضر زاهر ومستقبل مشرق”.

بعدها شكر صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة في كلمته نادي العربي على إقامة هذا المنتدى ، الذي يتواكب مع خطط هيئة الرياضة ، إذ أنه يكتسب أهمية في محاوره المختلقة على جلب الاستثمارات وزيادة المستثمرين في مثل هذه الأندية ، ولخدمة القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة.

وأكد سمو الأمير فهد جلوي سعي الهيئة العامة للرياضة المتواصل في رفع المداخيل والموارد لأندية الظل ، ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، شاكراً سمو أمير منطقة القصيم على الحضور والرعاية ، واصلاً شكره للمسؤولين في النادي العربي على نجاح هذا المنتدى.

عقب ذلك ، كلمة ضيف المنتدى الشيخ جمعة الماجد التي قال فيها : باسمي واسم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ، نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، على مايقوم به من جهود عظيمة لحفظ الأمن في دول الخليج كافة ، شاكراً الجميع على الدعوة ، مشيداً بالتعاون بين حكومة خادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة من خلال هذه الأندية ، شاكراً لكل من قام وأسهم في إقامة هذا المنتدى ، شاكراً لسموه الحضور والرعاية.

ثم كلمة سمو أمير منطقة القصيم في هذه المناسبة التي عبر فيها عن شكره للنادي العربي على تنظيمه لمنتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول ، مبدياً فخره بهذه المنطقة وتنافس الأندية الرياضية فيها للخروج من احتكار المجال الرياضي في الأندية للمجالات الوطنية والثقافية التي تخدم الوطن ، مثل مايقوم به نادي العربي لإقامة هذا المنتدى ، والمشاركة الوطنية التي قام بها نادي التقدم بالمذنب قبل أيام ، مؤكداً أننا بحاجة مثل هذا المنتدى الذي يحقق طموح وتطلعات خادم الحرمين الشريفين ، للبحث فيما يفيد الاستثمار للاستفادة منها مثل هذه الأندية ، مرحباً بسمو الأمير فهد بن جلوي ، وضيف المنتدى من دولة الإمارات الشقيقة الشيخ جمعة الماجد.

ثم بارك سموه توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين النادي العربي وإدارة التعليم بعنيزة.

ووقعها مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح من جانب تعليم عنيزة ، ورئيس مجلس إدارة النادي العربي بعنيزة عبدالعزيز بن محمد الدرع من حانب النادي ، التي تهدف لتحقيق مبدى التعاون والشراكة بين الطرفين ، وتحقيقاً للتحول الوطني 2020 ، وخدمة الطلاب والطالبات في تعليم عنيزة من عدة جوانب.

عقبها سلم صاحب السمو الملكي الأمير الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم درعاً تذكارياً للشيخ جمعة الماجد المقدم من النادي العربي ، كما كرم سموه شركاء النجاح في المنتدى.

حضر الاحتفال وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني