اللقاء الأدبي (40) في (ملتقى شعراء جازان) مع الشاعر الأستاذ/ مجدي الشافعي

افتُتح اللقاء الأدبي الأربعون من اللقاءات المباشرة في (ملتقى شعراء جازان) مع الشاعر الأستاذ/ مجدي بن علي الشافعي بعد مغرب يوم الاثنين الموافق 7/ 2/ 1438هـــــــ. وقال مدير اللقاء الأستاذ خالد بن يحيى الواصلي: “نبدأ اللقاء بعون الله تعالى؛ حيث يطرح الأعضاء فيه تساؤلاتهم ويتفضل الضيف بالإجابة عنها، ونرحب بضيف اللقاء الأستاذ عصام بن إبراهيم فقيري ونشكره على قبول الدعوة”. أسئلة مدير اللقاء: ثم طرح مدير اللقاء خمسة أسئلة هي:

س1 / متى بدأت تجربتك الشعرية ومن كان له أغلب الأثر في بداياتك ؟

ج1 : بدأت في الصف الرابع وكنت أحاول في كتابة الأناشيد ، والوالد هو الذي شجعني .

س2 / من خلال مسيرتك الأدبية ما مجالات الشعر المفضلة لديك؟

ج2: لا يوجد مجال محدد ولكني أحب الغزل.

س3 / ما رأيك بشعراء جازان من خلال الإمكانيات المتاحة لاسيما الاهتمام بالجانب الأدبي.

ج3: جازان تعد أفضل منطقة في الشعر فهي ولادة كانت ولا زالت وستبقى.

س4 / من منطلقنا بملتقى شعراء جازان هل التمست عاملا إيجابيا من هذه التجربة في هذا الملتقى؟

ج4 : نعم؛ تعرفت على شعراء كبار وقرأت قصائد رائعة ووجدت مجلسا لطالما كنت أحلم به، وهي مجالسة الشعراء.

س5/ يلاحظ عليك أنك تتسم بروح المرح والدعابة في بعض منشوراتك لاسيما شخصيتك العامة على الفيس بوك فهل هذا مغاير تماما لشخصيتك الشاعرية مما جعلك تمتلك حسابين هناك أم أن لهذا تأثيراً إيجابياً على أسلوبك الشاعري؟ وإن كان فهل لك قصيدة يغلب عليها طبعك المرح من الناحية الإيحائية؟ ليتك تذكر بعضا من الأبيات في هذا المجال إن وجدت؟

ج5 : أنا فعلا بطبيعتي مرح في كل مكان في الفيس وفي الشعر، ولدي الكثير من شعر الدعابات. ولكن أخشى من الطرد لو طرحتها في هذا الملتقى ولكن سأحاول اختيار بعضها. *( أسئلة المشرف العام على الملتقى د. جبران سحاري )* مرحبا بضيفنا الكريم، وشكرا لمدير اللقاء، وههنا ثلاثة أسئلة:

س1: هل ترى أن طول النفس في القصيدة يخدمها من جهة المتلقي أو يضرها؟

ج1/ من جهة المتلقي أعتقد أنه قد لا يقرأها حتى !

س2: هناك شعراء قديما صنفوا ضمن (شعراء التهور) وربما يكون ضيفنا منهم في مدة معينة فهل ترى هؤلاء كانوا يحققون رسالة الشعر أم يشوهون بريقها؟

ج2/ التهور دائما لا تحمد عقباه !

س3: هل كتبت في كل الأغراض أو تجنبت بعضها؟ وهل تستشعر عند الكتابة أن الشاعر مسؤول عن كل ما يقول. شكرا مجددا.

ج3/ نعم كتبت في كل الأغراض، وأستشعر ذلك لكوني مسلماً. *( أسئلة الشاعر علي مريع نشيلي )* : الشاعر الجميل مجدي الشافعي حيهلا بك ضيفا على الملتقى الرائد وتحية للمشرف ولمدير اللقاء:

س1/ هل من قرابة بينك وبين الشاعر موسى الشافعي أم مجرد تشابه أسماء العائلة؟

ج1/: أهلا بالغالي أبي خلف. موسى إذا كان من الجديدين أو من قرية القمري فهو من أبناء عمومتنا.

س2/ شعريا متى تتمخض القريحة فتولد القصيدة لدى الشاعر مجدي الشافعي؟ وتقبل حبي وتقديري.

ج2/ إذا كنت في أقصى حالاتي: في أقصى الغضب، أو في أقصى السرور، وما عداهما فإنني أداعب الشعر كيفما أتى.

*( أسئلة الشاعر حسن صميلي)*: مرحبا بك يا مجدي عريس الليلة س1/ هل أنت غزير الإنتاج طويل القصائد؟ وكم تستغرق منك القصيدة في المتوسط؟ وهل تنقطع عنها أم أنها تنتهي في مجلسها أو ليلتها؟ سؤال إحصائي . ج1/ أهلا بأخي حسن: منها ما كتبته في ليلة ومنها ما استغرق أكثر ولا أخفيك والله معي قصيدة جلست فيها ثلاث سنوات، ومن ضمنها هذه الأبيات: يا حائر الرأي بين الوصل والصدِ *** عِشْ في ضحى القربِ أو مُتْ في دجى البُعدِ صِلْ مَن تودهُ أو مِلْ عن مودَتِهِ *** إن الترددَ مهما طالَ لا يُجدي يامن تقول غـداً في الأمرِ سوف أرى *** أيُّ الفلاحِ من التسويف تستجـدي ما زلتَ والقلبُ يشقى في تردده *** تـسـتذكر الشوك إنْ ذكِّرتَ بالوردِ أراكَ تسعى بعزمٍ إن أردتَ به *** تسمو فللوهدِ أوْ تدنو فللنجـد يا أيها الراغب الروَّاح في كسلٍ *** وأيها الراهب الغداء بالجـد هل في تقاك اعتقادٌ لا يخالطه *** _ إذا نويت جهادا _شكُّ مرتد فما انتفاع أخي الدنيا بناظره *** إذا استوى له مبيض بمسود قد حار طرفك في أمرين بينهما *** ما يطمس الفرق بين الغي والرشـد فكم نأى بكَ عـمَّا ترتجي رَهَبٌ *** فنازعتك دواعي الشوق للورد وكم دعاك إلى ما تتـقي رَغَبٌ *** فـمانعتك نواهي الخوف بالحد فلا ــ على البعد ـ خـفَّ المنعُ من زهدٍ *** ولا ــ على القـرب ــ كفَّ الدفعُ من وجدِ وأنت بينهـــما إنْ تشكُ بينهما *** وددتَ أنْ تجمعَ السيفين في غـمدِ بلى كذلك قلبي يا لحيرته *** سيان عنده ما ينجي وما يردي كأن حيرته أعمت بصيرته *** حتى بـدا له من يغوي كمن يـهدي ومن لبغيته ساع بعفته *** فليس يعلم ما يخفي وما يـبـدي

يا لحلوة المرة المضطر قاصدها *** ركوب كل عسير مهلك مودي ميلي إليك كميلي عنكَ لي سكبا *** حلوا من الصِبر أو مرا من الشهد ما بين ذاك وذا لي في المراد هوى *** إذا هممتُ بأمر مال للضد س2/ كم عدد القصائد المرْضية لديك؟ ومتى موعد الديوان؟ ج2 / الديوان الأول 19 قصيدة، والثاني 24 قصيدة، وقريبا ترى النور بإذن الله حسب الحالة المادية، وأيضا هناك تواصل مع أحد الأصدقاء ليكون النادي الأدبي متكفلا بالطباعة. س3/ ماذا تقول في الضرورات الشعرية وهل هي درجة عندك أم درجات؟ لأن خطف صلة هاء ضمير المفرد كثيرة في نصوصك مثل حركة هاء عنده (سيان عنده ما ينجي وما يردي) وكيف تنظر إلى نقاد شعرك؟ ج3/ لا أرى هناك ضيرا في هذا إنما أنا أقول القصيدة ولا أكتبها ووجدت حوارا هنا حول البيت (ما أنس لا أنس أني كنت أسمعها) وتعجبت لذلك !! والجدال يطول ولكن في الآخر: يبقى أن الشعر الذي جاء أولا؛ وأما الضوابط والعروض فما جاءت إلا لما يتوافق مع الشعر، ولو استمر الناس على التضييق لما قلنا شعرا. وبالنسبة للنقد نعم أستاذي حسن: أنا أحترم النقد البناء وأحب الإصغاء للفائدة؛ أما النقد الساخر فأحب الاستمتاع معه. *( سؤال الشاعر محمد جابر مدخلي)*: الشاعر المتألق مجدي الشافعي والمحاور المبدع خالد تحية لكما س/ الأخ مجدي الشافعي حينما تنزل قصيدة لك هل ترى النقد فيها قبل أن يراه غيرك؟ وهل كتبت يوما ما شيئا وندمت عليه؟ ج / مرحبا بالغالي محمد مدخلي: طبعا أحب أن أنزل القصيدة كما هي وأحب النقد ولكني لا أندم على قصيدة مهما كانت ربما قد يكون فيها خلل أو أخطاء؛ ينبهني عليها البعض فأقوم بتغيير الخطأ.

*( سؤال الشاعر حمود القاسمي )*: حييت يا مجدي الحبيب س/ متى سيرى ديوانك النو؟ ولماذا تعوّل كثيرا على الشعر المرتجل؟! شكرا لك ولأبي يحيى الواصلي . ج/ أهلا بأخي حمود: ديواني سيرى النور في هذا العام إن شاء الله وأما الارتجال فهذه طبيعة كل شاعر؛ أحيانا يكون من صفاء الجلسة مع أصدقائك الشعراء يحب الكثير التحاور شعرا بالارتجال؛ بالرغم أنه سلاح ذو حدين .. سلمت لي أخي. *( أسئلة الشاعر ابراهيم قاسم زيلعي )* : الشاعر المجدد مجدي: أسطر أولا إعجابي بك دون محاباة ويعجبني وضوحك الشعري وأشعر أنه هو الذي ميزك على أقارنك الشعراء! لك قصيدة في وصف الطائرة لولا نفسك الطويل فيها لقلت إنك من أشعر شعراء العصر. وأسئلتي: س1: هل تأثرت فيها بقصيدة حافظ إبراهيم شاعر النيل في وصف الطائرة رغم قصرها وإلى أي حد ساعده الإيجاز في وصفها بينما أسهبت فذهب الجمال في طولها ما وجه الفارق بينهما في رأيك؟ ج1/ أهلا بالغالي أبي الحارث: كل المفردات التي أشرت إليها من قصائدي القديمة، والتي قد عدلتها وغيرت الأبيات أو تم حذف بعضها فقصيدة طلال كانت يوم موته قبل 20 عاما تقريبا. س2/ قصيدتك (سورة صبيا) حيث قدست وادي صبيا بقولك فخلع النعل… هل تظن قداسة المكان هبة بشرية أم ربانية؟ ج2/ قصيدة صبيا كانت في إحدى إجازاتي إذ رجعت من الدمام وكان الجو ماطرا ونحن في وادي صبيا، وكانت روعة المكان دعتني لهذه التشبيهات.. س3/ هل تأثرت بأمير الشعراء شوقي حينما أضفى مزية القداسة لأبي الهول بذات الصيغة (فخلع النعل) يقصد عند الدخول؟ حيث كان مثله مثل من يبحث عن قداسة المكان لموطنه أم بقوله تعالى لموسى عليه السلام: (فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس

طوى)؟ وهل ترى نصا شعرا كان أم نثرا يستحق أن نطلق عليه (سورة)؟ ج3/ من الطبيعي أن أتأثر بأي شاعر أقرأ له، والحقيقة لم يكن لي التأثر في تلك الفترة بشاعر محدد كشوقي بقدر ما كان لي التأثر بمدرسته فقد بدأت بالتعمق في مدرسة الإحياء وكانت هذه المدرسة تهتم بالقوة في الشعر والمبالغات لإثبات الحضور وسوف أستشهد برائدها البارودي في صور المبالغة إذ قال: من النفر الغر الذين سيوفهم *** لها في حواشي كل داجية غمرُ إذا التفّ منهم سيد غرب سيفه *** تفزعت الأفلاك والتفت الدهرُ أما شوقي في مبالغاته فقال: وطني لو شغلت بالخلد عنه *** نازعتني إليه في الخلد نفسي فكأن التأثر بالمدرسة انعكس على شعري في تلك الفترة إذ كنت في العقد الثاني. س4/ حينما شبهت سليمان عليه السلام حين خرّ بخرور طلال رحمه الله تعالى هل قصدت الإثارة بتوجيه النظر إليك؟ وحين قلت: إن التسبيحة في صبيا تعدل ألف تسبيحة يوم الحساب ألا تشعر أنها تنافس مكانة المقدسات التي خصها الله بضعف الحسنات لجذب أفئدة الناس هل اعتبرت ذلك ساعة ولادة القصيدة؟ ج4/ عن تشبيه سليمان بطلال، وتسبيحة في صبيا تعدل ألف تسبيحة قد يكون إجابة السؤال نفس الإجابة السابق لتأثير مدرسة الإحياء فقد كان علي يومها أن أثبت لنفسي قوة الحضور بصور المبالغة الجريئة التي يتباهى بها الشاعر أمام الناقد بمقومات الشعر كالمعرفة والعاطفة واللفظ والمعنى والقوة والجمال والوصول. س5/ أخيرا: ما هي أجمل قصائدك الغزلية؟ وأؤكد إعجابي بإدارة الملتقى التي نجحت نجاحا ملموسا حقيقيا وأمتعتنا بمثل هذا الشاعر العملاق الذي نعول عليه ضمن نخبة الشعراء الكبار النادرة للحفاظ على ما بقى من بنية القصيدة العربية الأصيلة. ج5: آخر القصائد الغزلية قلتها اليوم ولم أكتبها بعد، ومناسبة القصيدة مضحكة؛ حيث وجدت للدكتور جبران تعليقا على إحدى القصائد بأنها مخالفة فقلت: قالت وقد بصت علي عوافي *** وتمايلت في ثوبها الشفاف

ورميت طرفي نحوها فتمنعت *** ويدي ملامسة على الأكتاف جاذبتها وسألتها وعلمت من *** في الدار عند الميم غير الكاف لما أجابت قد أزالت عن فمي *** حذر الحريص وبسمة الخواف فإذا بكفي فوق أيسر نهدها *** ترنو إلى الأخرى على الارداف وتركت في عيني عينيها ولم *** تتعجب الأنفاس من أهدافي *(سؤال الشاعر محمد علي الفيفي)* : س/ أخي الشاعر مجدي شافعي قــلــتَ: “والله لا أرى هناك ضير في هذا إنما أنا أقول القصيدة ولا أكتبها، ووجدت حوارا هنا حول البيت (ما أنس لا أنس أني كنت أسمعها) وتعجبت لذلك!!” ماذا تقصد بهذا؟ ج : أهلا بأخي محمد الفيفي: لا أقصد شيئا محددا؛ كنت أجيب على السؤال فحسب.

نموذجان من قصائد الضيف: (1)

مَنْ مُبلِغُ البَدرَ في ليلٍ أقاسيهِ *** أنِّي على البُعدِ في شوقٍ أناجيهِ هَلْ مِنْ رَسُولٍ إلى بَدرِي يُبَلِّغُهُ *** أنِّي نَصَبْتُ الأماني في تدانيهِ أضنى وأفنى فؤادي بالهوى رَشَأٌ *** كُلُّ المحاسِنِ فِيهِ بَعضُ ما فيهِ في وَجْهِهِ فَلَقٌ في خـدِّهِ شَفَقٌ *** في شَعْرِهِ غَسَقُ حَظِّي يُجاريهِ ****** يا مَنْ على حُسْنِكَ المُبْدِي تَجَدُّدَهُ *** نَظَمْتُ تَهنئةَ المُضنى لِمُضنِيهِ إنِّي ــ وتَهْنِئتي في غيرِ موضِعِها ـ *** أُهدِيكَ ما صَحَّ أنْ للحُسْنِ أُهدِيهِ تاللهِ يا مَنْ تباهى الحُسْنُ فيهِ بِهِ *** للحُسْنُ مِنكَ جديرٌ أنْ أهنِّيهِ ***** مَنْ عَلَّمَ الضبيَ أنْ يمشي على ثِقَةٍ *** مِنْ دون أنْ يتَّقي أُسْداً بواديهِ

الأُسْدُ مِنْ حولِهِ باتتْ على سَغَبٍ *** جوعى تَخالُ لها وَثْباً سَتُبديهِ لا شيءَ يَمْنْعُها إلاَّ إذا الْتَفَتَتْ *** عينُ المنايا لها مِنْ سَهْمِ لَحظَيهِ لَمَّا سَمِعْتُ حَدِيثَ الناسِ عَنْ مُقَلٍ *** ترنو لذي النَظَرِ السامي فَتُرْدِيهِ فَرُحْتُ عَنْ طَرْفِكَ الجاني أسَائِلُهُمْ *** مَنْ ذا تُراهُ بِقَتْلِ الناسِ يُوصِيهِ ومَنْ يَحِلُّ دِمَاءَ المسلمينَ لَهُ *** ومَنْ بقَتْلِ عِبَادِ اللهِ يُفْتِيهِ حتَّى لَقِيتكَ لا تأوي بِذي نَظَرٍ *** إلاَّ أَصَبْتَ بِسِحْرِ الطَرْفِ عَينَيهِ لَمَّا خَطَرْتَ ـ وَخِلْتُ الطَرْفَ يَنْذِرُني ـ *** وَضَعْتُ كَفِّي على قَلبي لأحْميهِ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَنْ في القلبِ يَسْكُنُهُ *** على انفرادٍ لَمَا قَرَّرْتَ تَرْمِيهِ فَإِنْ رَمَيتَ إلى قلبي السِهامَ فَقَدْ *** رَمَيتَ نَفْسَكَ إِذْ أَنْتَ الذي فِيهِ (2)

بحق الذي بيني وبينك يُحسبُ *** أللبيض أم للسمر لحظك ينسبُ فرمـيـه مـثـل الســمهريات نافــــذٌ *** وضربه مثل المشرفيات مرسبُ فوالله لا أدري سنـــان مــذرب *** تـعـمـد قتـلــي أم صفـيح مـشطّبُ ألا ليت شعري من وراء منيتي *** سنانه أم وسنانـه المتـســـبـبُ وما ــ يا ترى ــ تلك التي لي أشهرتْ *** فواتر غرٌ أم بواتـر غُـرّبُ خرجت تســـاقينا المنايا فلم تزل *** بنصلك ترمي أو بسيـفـك تضربُ قتلت ولا أدري بماذا قتلتني *** بما هو أمضى أم بما هو أصـوبُ ولست أبالي القتل مـنــك بأيــــها *** كلاها إلى نفـس المحب محببُ فجرد حســاما أو فسدّد مـثـقـفـا *** فأي ســلاحيـــك استطبــته طيـبُ يناسبني ما تقتـضــيـــه فـإن تكن *** قد اخترت قتلي فاختيـارك أنسبُ أيا ناهبي إني لأعجـب عندما *** أرى النهب ممن عنه ينهى وينهبُ نهبت حياتي إذ وهبت لي الردى *** ولا لي اعتراضٌ إنما أنا أعجبُ ترى أي خسر إذ ربحتك قاتلا *** وهل بعد قتلي في سبيلك مطلـبُ فما كان هذا الحسن يعرض للفـدى *** بشيء سوى الروح التي لك توهبُ كأني بهــذا النور لا شك أمـــــــه *** هي الشمس والبدر المنيـر لـه أبُ

إذا قيل لي قد جاء من أبوين لا *** أراه لغيـر الـنيـريـن ســيـكـتـــبُ تنـاجيك أشـواقي على القرب يا ترى *** أكالنجم أم كالوهــم وصلك يرقبُ وكالعـار أم كالــنــارهجرك يتقى *** إلى كم أنا في الحب أرجـو وأرهبُ فوالله لا أدري بقلبي وما اشتكى *** أفي البعد أم في القرب منك يعذبُ فعذبه بالمـنـفـى وعذبـه بالـفـنـا *** فإن عذابي في هــواك لأعذبُ أسـر إذا أشقيت قـلـبي وإنمــــا *** لكل امرئ في الحب شرعٌ ومذهبُ **(الخاتمة )** : ثم ختم مدير اللقاء الأستاذ خالد الواصلي قائلاً: “في ختام هذا اللقاء الأدبي المتميز وهو (اللقاء الأربعون) من لقاءاتنا المباشرة نتوجه بوافر الشكر لضيفنا الكريم الشاعر الأستاذ/ مجدي الشافعي؛ كفاء تلبيته دعوة ملتقى شعراء جازان للإجابة على ما طرحناه من أسئلة ونشكر كل من ساهم في إنجاح اللقاء، والحمد لله رب العالمين”. (رد الشاعر مجدي الشافعي):

“شكراً لك أخي خالد وللجميع في هذا الملتقى الرائع، سائلا المولى لي ولكم الخير والصلاح. سعدت كثيرا بهذا اللقاء معكم أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.