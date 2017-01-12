 محافظ فيفاء يزور بلدية المحافظة | فيفاء أون لاين
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا
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محافظ فيفاء يزور بلدية المحافظة

محافظ فيفاء يزور بلدية المحافظة
فيفاء - فيفاء أون لاين

قام محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي أمس الأربعاء بزيارة تفقدية لمقر بلدية المحافظة التقى خلالها برئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف .

حيث اطلع المحافظ على سير العمل في أقسام البلدية وتم مناقشة العديد من المواضيع التي تهم المواطنين بالمحافظة بما يخض المجال البلدي كما استمع المحافظ خلال الزيارة إلى شرح مفصل من رئيس البلدية عن أهم المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالخدمات البلدية وما تتطلبه المرحلة المستقبلية من مضاعفة الجهد لدفع عجلة التنمية .
وعبر محافظ فيفاء في ختام زيارته عن شكره لرئيس البلدية ومنسوبيها على ما يبذلونه من جهود داعيا إلى بذل المزيد للارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة .

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