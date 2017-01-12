مربط المعود يعانق التفوق في بطولة الرياض لجمال الخيل العربية

فرض مربط المعود للخيل العربية الأصيلة، والعائد ملكيته لأبناء عبدالله بن معود السبيعي رحمه الله، حضوره القوي في بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي اناب عنه وكيل الامارة معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، من خلال المهرة ميار الرابعة التي حققت ذهبية المهرات متفوقا في جمالها وحركاتها واستعراضاتها على بقية الجياد، كما حقق المربط فضية الأفحل بالبطل ريفلوشن، وفضية الأمهار من خلال المهر جنرال ابن بطل العالم ايمرالد جي، والعائدة ملكيتهما

لمربط المعود .

وأكد سعد بن معود السبيعي على حرص المربط تقديم كل سبل الدعم لهذه البطولة لتحقق النجاح المطلوب نظرا للدور الهام والكبير لهذه البطولات المحلية في رفع مستوى الخيل وفتح باب المنافسة ونشر ثقافة اقتناء الخيل العربية الأصيلة ولعل الاقبال الجماهيري الكبير على هذه البطولة مؤشر واضح على انتشار ثقافة اقتناء الخيل وحضور مهرجانات الخيل.