تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن مصادر مطلعة بصحة جدة قالت ، إن قيمة الأدوية التالفة التي تحقق فيها لجنة وزارية بعد ضبطها بأحد المستشفيات بلغت أكثر من 20 مليون ريال، لافتة إلى أنها خاصة بمرضى نقص المناعة المكتسب “الإيدز” وتعد من أغلى الأدوية.

وحملت المصادر وفقا لصحيفة “المدينة”، إدارة المخزون والتموين بصحة المنطقة، ومسؤولي مستشفى الملك سعود، مسؤولية تلف الأدوية وهدر المال العام، مشيرة إلى أنَّ الأدويَّة التي تتلف على مستوى مستشفيات المملكة تُقدَّر قيمتها بـ350 ألف ريال يوميًّا، مطالبة بتقنين صرف الأدوية بشكل عام لوقف الهدر.

وكانت لجنة وزارية بدأت أمس “الأربعاء” التحقيق مع عدد من مسؤولي “صحة جدة” بعد تسببهم في تلف كميات من الأدوية تقدر بملايين الريالات، وذلك بعد أن اكتشف مسؤول العهدة في صحة جدة أثناء الجرد السنوي، أدوية مخزنة في مستودع أحد مستشفيات المحافظة حتى انتهت صلاحيتها، رغم الحاجة الماسة لها من قبل المرضى.