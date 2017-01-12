«التعليم»يطبق ضوابط أختبارات اللغة الإنجليزية

تبدأ وزارة التعليم في الفصل الدراسي الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقا للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي اعتمدها مؤخراً معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وثمّن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي اعتماد الضوابط واللوائح التفسيرية لها، مبيّنا أن هذه الضوابط تأتي في إطار سعي وزارة التعليم إلى تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال الحارثي: إن الوزارة وفرت سلاسل لغة إنجليزية عالمية بنيت وفق إطار عالمي في مجال تعلم واكتساب اللغة الإنجليزية بما يحقق متطلبات المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه السلاسل متكاملة بمواد مصاحبه سمعية وتفاعلية وورقية، ولأهمية قياس مهارات ما يتعلمه الطالب فقد عممت الوزارة على جميع المدارس ومنذ بداية الفصل الدراسي الجاري جميع الضوابط العامة التي من أبرزها توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظاميها ( الفصلي والمقررات ) لاعتماد تطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437 /1438هـ ، وأضاف الحارثي أن الوزارة ممثلة بوكالة المناهج أبلغت إدارات التعليم كافة بجميع اللوائح التفسيرية للعمل وفقها.

وأبان الدكتور الحارثي أن الضوابط الجديدة استحدثت اختبار للاستماع يطبّق للمرة الأولى في هذا العام متطلعاً إلى أن الهدف المنشود منه، وأشار إلى أن درجات اختبار الاستماع سوف توزع على بقية فقرات مهارتي القواعد والمفردات بالنسبة لطلاب وطالبات العوق السمعي.

وأكد أهمية إرسال المرئيات والمقترحات التي يتم رصدها خلال تطبيق هذه الضوابط والتي ستساعد في تطوير الأداء وتقييمه على أن ترسل إلى مشروع تطوير اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للمناهج بوكالة الوزارة للمناهج.