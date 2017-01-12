بالصور ..رحلة ترفيهية جائزة التفوق لطلاب إبتدائية العدوين

أقامت مدرسة العدوين الابتدائية رحلة ترفيهية استهدفت جميع طلاب المدرسة وذلك في يومين متتالين

كانت وجهة الرحلة الأولى استراحة طيه – طريق الداير عيبان – الثلاثاء 4/12 واستهدفت طلاب الصفوف العليا (الرابع والخامس والسادس)

بينما كانت الوجهة الثانية ملعب الجوة الأربعاء 4/13 وذلك لطلاب الصفوف الأولية

( الأول والثاني والثالث )

وذلك بحضور عدد من أولياء أمور الطلاب

وقد كانت كلا الرحلتين ممتعة ومسلية للطلاب أقيم خلالها العديد من الأنشطة والبرامج الرياضية والترفيهية والثقافية والحركية

حيث ختمت الرحلة بتتويج الفريق الفائز في بطولة ( أشبال العدوين ) لكرة القدم بكأس البطولة والميداليات

وقد جعلت المدرسة هذه الرحلة وغيرها من المناشط والبرامج المدرسية محفز للطلاب للاجتهاد والتفوق من بداية العام الدراسي .

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