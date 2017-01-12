رئيس بلدية فيفاء طريق المفره من أولويات البلدية

أكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن توقف المقاول وعدم أكمال سفلتت طريق المفرة بفيفاء هوااأنه بتصرف فردي منه وليس بإيعاز من البلديه وشدد على ان البلديه تهدف الى إنهاء العمل في أي موقع وليس تعطيله لأفتا الى أستمرار معاناة البلدية مع المقاولين

مضيفا أن بلدية فيفاء حريصه كل الحرص على إيصال الخدمات لكافة المواطنين حسب الإمكانيات المتوفره ولفت الى أن طريق المفرة الرابط بين طريق السربة وطريق آل سلمان بمحافظة فيفاء من أولويات بلدية فيفاء وان العمل سيبدأ فيه خلال أيام

وأوضح رئيس بلدية فيفاء في معرض رده على الخبر المنشور بصحيفة فيفاء أون لاين تحت عنوان ” توصية بلدي فيفاء تخرج طريق المفره من الخدمة ” انه تم اليوم تكليف مهندس مختص للوقوف على المكان ومعاينة الطريق وكتابة تقرير شامل والتأكد من وجود طلبات سفلتة سابقه للمواطنين لدى البلديه وماذا تم أتخاذه بشأنها.

بالأضافة الى الرجوع والتاكد من توصيات المجلس البلدي وشدد بن منيف على أن بلدية فيفاء تسعى بكل امكاناتها للتخفيف على جميع المواطنين في المحافظة وتلمس أحتياجاتهم واتخاذ اللازم حيال تحقيق كل طلبات المواطنين.

وبين رئيس بلدية فيفاء أن تأخر مقاولي السفلته بالمحافظه وعدم إلتزامهم بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع أدى إلى تأخير إيصال خدمات الأسفلت للعديد من الطرق بالمحافظة

يشار الى ان رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف تفاعل بشكل سريع بعد نشر الخبر عن طريق المفره حيث تواصل مع الصحيفة موكدا تكامل العمل بين البلدية والأعلام موضحا أن الأعلام العين التي تكشف دائما مواقع الخلل والقصور للمسؤول معربا عن شكره لتسليط الضوء على كل القضايا التي تهم المواطنين

هذا وقد أبدى رئيس بلدية فيفاء تجاوبه السريع مع معاناة المواطنين بطريق المفره حيث وجه بسرعة صيانة وسفلتت الطريق بما يحقق خدمة المواطنين والتيسير على مستخدمي الطريق.