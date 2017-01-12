“روضة دار خديجة التابعة لجمعية تحفيظ القران بالباحة تختتم برامجها للفصل الأول للعام الحالي “

بأجواء ملؤها الفرح والسعادة اختتمت روضة دار خديجة بنت خويلد رضي الله عنها – التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة برامجها وأنشطتها للفصل الدارسي الأول لعام 1438هــ , وذلك أقيم حفل مميز نال إعجاب الجميع و بحضور جميع أمهات الأطفال ومنسوبات الروضة وكما تخلل الحفل العديد من الفقرات والفعاليات والبرامج الترفهيه للأطفال

كما قدمت مديرة الروضة الأستاذة جميلة صالح شكرها وتقديرها للجمعية على دعمها ومساندتها للروضة وشكر خاص لإداريات ومعلمات الروضة على إنجاح الحفل و لأمهات الأطفال لحضورهم وتشريفهم الحفل.

و اختتم الحفل بتوزيع شهادات مع الهدايا متمنين لأطفالنا أن يحفظهم الله تعالى وان يوفقهم بدراستهم لينعموا بمستقبل عامر بالأمن والأمان والعلم والمعرفة شكرا لكل من شارك فرحة أطفال الروضة.